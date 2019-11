Maltempo, Consorzio a lavoro sul canale Cesena di San Concordio

LUCCA – Operai del Consorzio di Bonifica in azione fin dalle prime ore di questa mattina (8 novembre) all’impianto idrovoro del canale Cesana, in località San Concordio. Dopo le numerose e abbondanti giornate di pioggia che hanno messo a dura prova la sicurezza idraulica di uno dei quartieri più urbanizzati e densamente abitati del Comune di Lucca, gli uomini dell’Ente consortile sono intervenuti per la pulizia delle griglie dell’impianto: nelle quali, a causa dell’importante deflusso delle acque, negli ultimi giorni si sono accumulati rifiuti plastici e materiale vegetale. Un intervento che, condizioni meteo permettendo, sarà terminato nel giro di poche ore e permetterà all’impianto di continuare a svolgere la propria attività senza particolari problematiche. Visto il prolungamento dell’allerta meteo, inoltre, i tecnici e gli operai consortili stanno compiendo in queste ore una perlustrazione dei principali corsi d’acqua e canali del territorio.

“L’impegno del Consorzio per la sicurezza idraulica – commenta il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi –è particolarmente ampio e articolato soprattutto nei giorni di allerta meteo; desiderio ringraziare, quindi, i tecnici e le maestranze consortili, che in questi giorni di maltempo stanno dando il massimo, per la sicurezza del territorio”.

Il Consorzio ricorda che, per emergenze, è attivo 24 ore su 24 il servizio di reperibilità, che a Lucca e alla Piana risponde al numero 348.8867459.