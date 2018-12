Maltempo: avviata la procedura per la ricognizione danni per ottenere contributi economici per privati e aziende

LUCCA – C’è tempo fino al 12 dicembre prossimo per privati e imprese che avessero subito danni durante i forti fenomeni meteorologici di fine ottobre 2018 per presentare domanda di contributo al Comune di Lucca. Infatti, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato la procedura di ricognizione dei danni al fine di stimare le risorse disponibili per l’applicazione delle prime misure di sostegno. I comuni hanno il compito di pubblicizzare questa procedura e raccogliere le domande che verranno poi trasmesse alla Provincia per l’ulteriore invio alla Regione Toscana.

I privati e le imprese che hanno subito danni in tale occasione devono compilare i rispettivi modelli predisposti dall’amministrazione comunale e disponibili sul sito web dall’ente secondo le indicazioni dell’allegato provvedimento a firma del Capo Dipartimento della Protezione civile. Trattandosi di una ricognizione dei danni, l’istanza non precostituisce diritto ad ottenere i contributi ma sarà indispensabile per ottenerli quando il Governo stanzierà le risorse necessarie.

I modelli dovranno essere compilati e consegnati entro il 12 dicembre 2018 tramite: PEC: comune.lucca@nullpostacert.toscana.it oppure direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Lucca in piazza Santa Maria Corte Orlandini Lucca. Per informazioni Protezione Civile comunale tel: 0583.409061 salaop@nullcomune.lucca.it