Maltempo: allerta meteo giallo per pioggia

VIAREGGIO – Meteo sorvegliato speciale nei prossimi giorni, per l’allerta diramata in varie regioni d’Italia: stando alle previsioni, i fenomeni con valori di eccezionalità, si verificheranno in Piemonte Lombardia Liguria e alta Toscana.

Per la zona che ricomprende il territorio di Viareggio, è stata invece diramata allerta meteo di tipo giallo per pioggia, da oggi, sabato 27 ottobre, alle 14 fino alle 24, con probabile estensione a domenica 28 e lunedì 29.

La città sarà pattugliata dai volontari della protezione civile, e dalla polizia municipale, che interverranno in caso di necessità.

Al lavoro anche il cantiere comunale che in queste settimane di autunno ha liberato le caditoie: in via precauzionale saranno ripulite in queste ore anche le griglie delle stazioni idrovore e dei sottopassi.

Ulteriore servizio a disposizione dei cittadini che abitano al piano terra o che in passato sono stati vittime di allagamenti, la consegna dei sacchini per la sabbia che potranno essere ritirati sia oggi che domani dalle 15 alle 19 al comando della polizia municipale.

Si raccomanda prudenza.