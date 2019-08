Malika Ayane sul palco di Villa Bertelli con il “Domino Tour en plein air”

FORTE DEI MARMI – Malika Ayane, versatile e carismatica voce della canzone italiana, arriva per la prima volta a Villa Bertelli a Forte dei Marmi con il “Domino Tour” nella sua versione “en plein air”. L’appuntamento è per mercoledì 21 agosto alle 21.30, quando la straordinaria artista regalerà agli spettatori una performance con i suoi più importanti successi, compresa l’ultima fatica: “Domino” una produzione di dieci sofisticati brani, che ha portato in giro nei teatri e nei club, con arrangiamenti diversi a seconda della location.

Dopo aver riempito i teatri e i club di tutta Italia con un tour di oltre 30 date, dove Malika ha presentato gli stessi brani in maniera diversa (suoni morbidi e pieni in teatro, più ruvidi, elettronici ed essenziali nei club), la cantautrice debutterà davanti al pubblico versiliese. A Forte dei Marmi Malika si racconterà con le note e i brani intensi, ma soprattutto con la sua voce, avvolgente e unica nel panorama musicale italiano. Cinque gli album presentati fino ad oggi con la Sugar Music: Malika Ayane nel 2008, Grovigli nel 2010, Ricreazione nel 2012, Naif nel 2015 e Domino nel 2018, dove ritroviamo i maggiori successi, che ci hanno accompagnato in questi dieci anni, da “Come foglie”, a “Ricomincio da qui”, a “Tempesta”, a “E se poi” a “Senza fare sul serio”, fino a “Stracciabudella” e “Sogni fra i capelli”, inserite in Domino. Insieme a lei sul palco di Villa Bertelli ci saranno Carlo Gaudiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra.