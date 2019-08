Magia, illusionismo e comicità in scena alla Versiliana dei Piccoli

PIETRASANTA – Nuovo spettacolo in scena alla Versiliana dei Piccoli, tra magia, illusionismo, comicità ed entrate clownesche con ONE MEN, ANZI TWO MEN SHOW! . Lo spettacolo di e con Rufus e Cordiandolo nell’ambito del cartellone promosso da Fondazione Versiliana e Fondazione Toscana Spettacolo con la consulenza artistica de Lo Studio Martini, sarà in scena martedì 20 agosto alle 18.30.

Un One Man Show tenta di conquistare il palco, ma puntualmente, quando è sul punto di farlo, il suo amico/nemico e collega sbriciola tutto con trovate inaspettate, rocambolesche ed esilaranti.

Momenti di grande comicità alternati a altri di poesia, il tutto condito da Illusionismo e magie.

I biglietti al prezzo di 5 euro sono in vendita presso la biglietteria della Versiliana tel 0584 265757 (www.versilianafestival.it).

Presentando all’ingresso dello spazio bambini il biglietto dello spettacolo, si potrà accedere alle attività con un biglietto ridotto del costo di 1,00 €.

La Versiliana dei Piccoli, ospiterà anche come di consueto, (a partire dalle ore 17.00 fino alle 19:30) i laboratori creativi e artistici con tempere, pennarelli e matite per dar libero sfogo alla propria fantasia, oltre all’”angolo morbido” per i piccolissimi.

Per info WhatsApp: 3292391694