“Macina il tempo”, a Capannori l’evento per riscoprire l’arte del mugnaio

CAPANNORI – Domenica 30 settembre si svolgerà l’iniziativa ‘Macina il tempo: alla riscoperta dell’ambiente mulino e dell’arte del mugnaio’ promossa dall’associazione culturale La Ruota, dalla Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto, in collaborazione con il Comune di Capannori.

L’iniziativa prevede un’escursione con partenza alle ore 8.30 dalla sede dello sportello al cittadino zona sud in via di Sottomonte a San Leonardo in Treponzio (ritrovo ore 8.15) lungo una via collinare con arrivo in prossimità dell’antica gora per scoprire le testimonianze e le tracce dei processi produttivi legati all’utilizzo dell’acqua. In programma la dimostrazione di macinatura di cereali al frantoio Mulino Germolli in corte Molina a Massa Macinaia; ‘Le corti dell’acqua e il paesaggio circostante’:breve storia delle ‘Fabbriche andanti ad acqua’; una dimostrazione di lavorazione del pane a cura del panipastificio Della Santina e degustazione a base di prodotti di farine diverse.

Dalle 15 alle 16.30 ci sarà anche una dimostrazione di trebbiatura, mentre a partire dalle 16 in corte Molina ci saranno artigiani all’opera. Il pomeriggio proseguirà alle 17.30 con ‘Danze tradizionali popolari per tutti con il gruppo musicale ‘Di Terra in Terra’ e animazione curata da Annamaria Viscione. Per l’intera giornata sarà possibile visitare la mostra fotografica di Emiro Albiani.