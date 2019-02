Ma che danza è questa? un incontro teorico-pratico condotto da Aline Nari, per imparare a “vedere e sentire” la danza

LUCCA – Che emozioni mi suscita un danzatore che salta? E la danza acrobatica di un breaker? L’eleganza è solo nella danza classica? Come danza chi è preoccupato? E chi è contento? Al di là degli stili e dei codici, i corpi danzanti comunicano alla parte più istintiva del nostro essere ed è da qui che possiamo partire per apprezzare la danza e la sua importante storia.

Per imparare a “vedere e sentire la danza” Aline Nari – coreografa, danzatrice e docente di Storia della danza – conduce, secondo un approccio originale che unisce il commento di alcuni documenti video alla proposta di esercizi/gioco, il laboratorio dal titolo “Ma che danza è questa?” rivolto a bambini dagli 8 anni in poi, ragazzi, genitori e insegnanti.

L’incontro teorico-pratico si terrà sabato 23 febbraio alle ore 15 al Teatro San Girolamo e avrà la durata di un’ora e 30 minuti. Per prendervi parte – ricordiamo che la partecipazione è gratuita – è necessario iscriversi compilando il form https://goo.gl/forms/6hZg3TshvCMsYTyQ2 (anche su www.teatrodelgiglio.it) e presentarsi sabato 23 febbraio indossando un abbigliamento comodo.

Aline Nari lavora come danzatrice e coreografa dal 1993 nel mondo della danza contemporanea, dell’opera lirica e della danza urbana in Italia e all’estero cercando di fondere ricerca e dialogo con pubblici trasversali. Dal 2000 al 2018 firma diversi spettacoli, rivolti anche alle nuove generazioni, che con un segno intimo e visionario affrontano temi sociali e filosofici.

A lungo danzatrice nella Sosta Palmizi è ora, come autrice, parte della Compagnia ALDES. All’attività artistica affianca una continua attività pedagogica e un curriculum accademico; dopo la Laurea in Lettere consegue il Dottorato di Ricerca in Italianistica presso l’Università di Genova e dal 2015 al 2018 è stata titolare del corso di Storia della Danza presso l’Università di Pisa, Corso di Laurea magistrale SAVS. Ha partecipato a diversi convegni in Italia e Regno Unito, è autrice di pubblicazioni per Akropolis Libri, Bompiani e Marsilio Editore.

Oltre ad una collaborazione come coreografa nell’ambito del progetto Opera Studio (2009), Aline Nari ha presentato nella Stagione Ragazzi del Teatro del Giglio il progetto Temporabilia (2012) e gli spettacoli Il colore rosa (2016) e Luce (2018).