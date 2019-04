M5S Viareggio: i regolamenti urbanistici fanno la differenza e ottimizzano la vita dei cittadini

VIAREGGIO – “I regolamenti urbanistici fanno la differenza e ottimizzano la vita dei cittadini.”Così- Gabriele Bianchi Consigliere regionale del M5S In Regione Toscana, in sinergia con la consigliera comunale a Viareggio per il M5S, Annamaria Pacilio, ha presentato un atto che chiede conto del rispetto della normativa regionale. E aggiunge “Chiediamo per il Comune di Viareggio la massima trasparenza e il rispetto della legge regionale 65 che impone il processo partecipativo e il quadro conoscitivo preventivo per poter coinvolgere tutte le aree strettamente urbane e non solo”.

Il Deputato Riccardo Ricciardi aggiunge: “Le pianificazioni urbanistiche sono atti fondamentali per la vita di un Comune: la tutela dell’ambiente, la viabilità, il tessuto commerciale, produttivo e turistico, l’aggregazione sociale e i servizi alla persona passano da questi strumenti. La partecipazione dei cittadini, la trasparenza e il corretto svolgimento delle procedure non sono derogabili.”

Il prossimo lunedì vi sarà l’ennesimo consiglio comunale sul tema e non vorremmo mai che certe distorsioni abbiano seguito come specificato nel dettaglio dalla ns Portavoce Comunale Annamaria Pacilio:

I puntuali rilievi delle anomalie presenti nella proposta di Regolamento Urbanistico partano dalle palesi violazioni della Legge Regionale n. 65 del 2014 con particolare riferimento alle zone agricole esterne al centro urbano con una contemporanea sia di competenza che normativa.

Altra grave carenza riguarda il “processo partecipativo” imposto dalla legge regionale vigente che risulta inesistente. Basti pensare che l’incontro annunciato dal Comune non si è mai tenuto! Gli incontri istituzionali formali e mai su i contenuti, a riprova di tutti gli Ordini che hanno presentato dettagliate Osservazioni, tra cui quella degli Architetti che chiede la riadozione del Piano.

Le altre vere e proprie anomalie, come l’inesistenza di uno specifico Quadro Conoscitivo,

Le differenze tra il materiale consegnato ai Consiglieri e quello prodotto in Consiglio Comunale,

Le osservazioni che sono state giudicate dalla Commissione Urbanistica (composta da Consiglieri Comunali) con votazione, senza parere tecnico preventivo, ma soprattutto molte sono state dichiarate “NON ACCOGLIBILI in quanto le proposte incidono su aspetti sostanziali tali da produrre aggravi nelle tempistiche dell’iter di approvazione”, facendo venire meno il dovere dell’Amministrazione Comunale di rispondere nel merito a quanto “osservano” i cittadini.

Ma la stessa procedura di approvazione delle contro deduzioni è risultata viziata ed in contrasto con le norme legislative, in quanto si è proceduto a “blindare” il Consiglio Comunale, pretendendo una discussione generale sulle oltre 400 osservazioni presentate, e la votazione su ogni singola osservazione senza ammettere la discussione, in palese violazione di ogni principio democratico e buon senso. Irregolarità denunciate ai Carabinieri di Viareggio affinché la magistratura esami con attenzione quello che è successo il 4 Febbraio 2019.

Infine, a riprova di una grave manomissione del procedimento democratico del Consiglio Comunale, l’approvazione delle contro deduzione di 239 osservazioni sul totale di 400, avvenuta il 4 Febbraio, si era conclusa solo con votazione dell’ultima contro deduzione e senza delibera del Consiglio Comunale; ma solo il 21 Febbraio 2019 all’Albo Pretorio è apparso un “Atto definitivo” non presente il 4 Febbraio 2019, cercando di rimediare in maniera grave e maldestra ad una procedura tesa solo alla negazione della trasparenza, del giusto procedimento ed ad impedire alle opposizioni i loro costituzionali diritti.