Lutto al Centro Giovani Calciatori Viareggio per la scomparsa di Cino Marchese

VIAREGGIO – Il Centro Giovani Calciatori Viareggio è in lutto per la scomparsa di Cino Marchese, manager sportivo che non ha bisogno di presentazioni, deceduto improvvisamente a Roma. Un vero personaggio, di statura internazionale, sempre a contatto con i grandi campioni dello sport, che – come sottolinea il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi – «ha voluto subito bene al Torneo di Viareggio fin dal primo giorno in cui ci siamo incontrati. Per noi ha sempre avuto il consiglio giusto. Ci mancherà moltissimo. In occasione della serata di gala della nostra manifestazione, lunedì scorso, Cino era con noi: aveva voluto esserci per rinsaldare una grande amicizia. Con la sua scomparsa il Torneo di Viareggio non sarà più come prima. Ciao Cino…. E lo dico con il cuore pieno di tristezza».

Anche il consigliere del Cgc Claudio Stefano Poletti ha voluto riservare un pensiero a Cino Marchese: «Addio, sei stato un grande amico del Torneo e di Viareggio: un esempio da seguire e al quale dovremo sempre ispirarci per mandare avanti la nostra manifestazione. Senza di te ci sentiamo più soli».