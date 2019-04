“L’uomo dal cuore di ferro”, il nuovo appuntamento con al Circolo del Cinema di Lucca

LUCCA – L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 11 aprile alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film L’UOMO DAL CUORE DI FERRO di Cédric Jimenez. L’incredibile storia vera del più crudele gerarca nazista del Terzo Reich: l’uomo dal cuore di ferro, il macellaio di Praga, la bestia bionda. Un intenso thriller dai ritmi serrati, con un’impressionante verve registica, che ci ricorda come il coraggio di pochi eroi possa cambiare per sempre l’esito di una guerra e la storia dell’umanità. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 15 aprile alle ore 21.30 al Complesso Monumentale di San Micheletto si terrà la proiezione di un film in collaborazione con il Lucca Film Festival. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.