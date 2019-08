L’Unione Europea per i giovani, tra formazione e lavoro: se ne parla al Caffè de La Versiliana

PIETRASANTA – Cosa fa l’Unione Europea per i giovani? Lavorare all’estero è una necessità o un’opportunità? Come si muovono l’Unione Europea e la Regione Toscana per la formazione dei giovani e per l’inserimento nel mondo del lavoro?

Dall’Erasmus, all’iniziativa per i diciottenni DiscoverEu, al Corpo Europeo di Solidarietà, saranno tanti gli argomenti trattati e le iniziative illustrate nel corso dell’incontro al Caffè de La Versiliana in programma sabato 3 agosto alle 18.30 che vedrà al centro l’importante tema della formazione dei giovani e delle opportunità di lavoro offerte dall’Unione Europea e da Regione Toscana.

Un evento da segnare in agenda sopratutto per i ragazzi che sempre più disorientati cercano risposte alle domande che riguardano il proprio futuro. Al Caffè de la Versiliana se ne parlerà con Serena Lippi, Primo Consigliere coordinatrice area Istruzione, Giovani, Cultura e Sport della Rappresentanza Permanente Italiana presso l’Unione Europea, Luca Perego della Direzione Generale Educazione, Gioventù, Sport e Cultura della Commissione Europea e Cristina Grieco Assessore Istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, intervistati da David De Filippi. L’incontro al Caffè, promosso da Fondazione Versiliana in collaborazione con Comune di Pietrasanta e con Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, è a ingresso libero e sarà trasmesso su NOI TV. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFÈ DE LA VERSILIANA:

Domenica 4 agosto

ore 18.30

Il Sonno, chi dorme piglia pesci

Enrica Bonanni, Michelangelo Maestri, Antonio Palla, Giulio Perugi, Gianfranco Antognoli e Rosaria Sommariva

Conduce Fabrizio Diolaiuti

Lunedì 5 agosto

ore 18.30

La rivoluzione in Cucina

Eleonora Cozzella, food journalist Gruppo Editoriale l’Espresso

Conduce Luca Sommi, giornalista e autore TV

ore 21:30

Liste di attesa e dolci attese

Carlo Rinaldo Tommasini, Direttore Sanità Toscana

Paolo Mannella, Prof. Ass. Ostetricia e Ginecologia Unipi

Silvia Briani, Dir. Gen. AOU Pisa

Conduce Fabrizio Diolaiuti

Martedì 6 agosto

ore 18.30

Turismo in Toscana tra matrimoni Vip e Selfie da favola

Klaus Davi, giornalista, mass mediologo

Silvia Ceriegi, blogger

Conduce Claudio Sottili

Mercoledì 7 agosto

ore 18.30

Notte fonda

Salvo Sottile, giornalista

Conduce David De Filippi

Giovedì 8 agosto

ore 18.30

Collettivo e rivoluzione

Arrigo Sacchi, allenatore di calcio

Luigi Garlando, giornalista, scrittore

Conduce Andrea Scanzi

ore 21.30

Il caso Mattei, Salvini&Renzi: ma cosa passa per la testa dei politici ?

Massimiliano Lenzi, giornalista,scrittore

Vauro,vignettista

Ubaldo Bonuccelli,Dir. UOC Neurologia Unipi

Conduce Fabrizio Diolaiuti

Venerdì 9 agosto

La Tv di Domenico Iannacone e il racconto a mani nude

Domenico Iannacone

David Perluigi, giornalista

Nanni Delbecchi,giornalista