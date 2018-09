Lunedì Camaiore festeggia il 74esimo anniversario della Liberazione

CAMAIORE – Il prossimo 17 settembre ricorre il 74° anniversario della Liberazione di Camaiore dal Nazifascimo. Nell’occasione avverrà la consegna della Medaglia di bronzo al Merito Civile conferita dal Presidente della Repubblica in favore del Comune di Camaiore. L’onorificenza è stata attribuita con il decreto presidenziale del 14 marzo scorso “per il chiaro esempio di elette virtù civiche e di amore per il prossimo mostrato durante il secondo conflitto mondiale”.

Alle 9.30, in Chiesa Collegiata, sarà celebrata la messa di ringraziamento per la Liberazione. Il cerimoniale si aprirà poi alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare Senatore Pierantonio Graziani con la consegna della medaglia da parte di Sua Eccellenza Illustrissima Prefetto per la Provincia di Lucca dottoressa Maria Laura Simonetti. A seguire si formerà il corteo che raggiungerà prima il Parco della Rimembranza per gli onori al monumento che ricorda i caduti di tutte le guerre. Alle ore 12.00 è prevista la deposizione della corona di alloro e l’alzabandiera presso il parco FEB – Força Expedictionária Brasileira in località Gusceri che ricorda il contributo donato alla causa della libertà dei camaioresi dall’esercito brasiliano. Le celebrazioni hanno ricevuto il patrocinio dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, della sezione di Lucca dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea e della Força Expedictionária Brasileira. Tutti i cittadini, le associazioni, i comitati e le scuole sono sono invitati a partecipare.