Lunedì a Imt un convegno di economia su “Difesa economica e tutela dell’imprenditorialità”

LUCCA – Qualcosa sta cambiando, sia pur timidamente, nel rapporto tra gli imprenditori e le autorità preposte al controllo delle norme. È sempre più diffusa infatti la consapevolezza che il mercato possa produrre ricchezza in termini materiali ma anche di benessere sociale e che per questo sia necessario un nuovo approccio in cui la legalità viene riconosciuta come occasione di benessere per gli imprenditori e per le comunità a cui essi appartengono.

Di legalità e di tutela dell’imprenditorialità si parlerà lunedì 24 settembre a partire dalle 14.45 nell’auditorium della Cappella Guinigi in occasione del convegno “Autorità giudiziaria e Guardia di Finanza: difesa economica e tutela dell’imprenditorialità” organizzato dalla Scuola IMT Alti Studi di Lucca.

L’evento vuole essere un’occasione di confronto aperta al pubblico e rivolta in particolar modo ad avvocati e commercialisti, che sono chiamati a declinare la loro attività in forme nuove. Moderatore dell’incontro sarà Nicola Lattanzi, professore ordinario di Economia aziendale alla Scuola IMT.

Dopo i saluti istituzionali, Giorgio Bartoli, presidente della Camera di Commercio di Lucca, aprirà i lavori tracciando un quadro economico generale della provincia di Lucca. A seguire (ore 15:45) Massimo Riccaboni, professore ordinario di Economia alla Scuola IMT Alti Studi Lucca, illustrerà l’applicazione delle più recenti tecnologie e del machine learning all’analisi dei bilanci di imprese e enti pubblici. Alle 16:15 sarà la volta di un altro docente di IMT, Rocco De Nicola, professore ordinario di Informatica, che parlerà della cybersecurity a difesa della legalità e dell’economia. Alle 17 è previsto l’intervento di Walter Mazzei, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Lucca, dal titolo “La guardia di finanza come polizia economico-finanziaria”. Dopo di lui Giacomo Lucente, giudice delegato del Tribunale di Lucca, tratterà il tema “L’emersione precoce della crisi d’impresa” mentre a Pietro Suchan, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, spetta la chiusura con un intervento dedicato agli scenari legati ai reati economico finanziari.

Il convegno è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati della Provincia di Lucca e presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca. Per info: commev@nullimtlucca.it – Tel. 0583 4326 606/542/543/552.