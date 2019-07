Lunedì 8 luglio a Forte dei Marmi una cerimonia in grande stile per la bandiera blu

FORTE DEI MARMI – L’appuntamento per tutta la cittadinanza è fissato alle ore 21:00 in Piazza Dante, di fronte al Municipio, dove la Contrada il Ponte e la Banda La Marinara si dispiegheranno per accompagnare lungo le vie del centro il corteo dei partecipanti a la Bandiera Blu 2019 fino in cima al pontile per issarla sul pennone. La passeggiata del corteo sarà resa ancor più suggestiva dall’illuminazione con fiaccole lungo le sponde del pontile, che la pubblica assistenza Croce Verde e Confraternita di Misericordia predisporranno per l’occasione.

Ad innalzare la bandiera blu quest’anno insieme a Franco Giannotti, in rappresentanza dell’Unione Proprietari Bagni, i vincitori della terza edizione di “Save a Life” Alberto Mattugini e Nicola Laurino del bagno Angelo.

Dal 1990 Forte dei Marmi riceve ininterrottamente la Bandiera Blu, da Fee Italia (Foundation for Environmental Education). Questo ambito vessillo contraddistingue una località balneare per la buona qualità delle acque di balneazione e i servizi offerti sulla spiaggia ai turisti, nonché una corretta raccolta differenziata, la depurazione delle acque, l’educazione ambientale e la mobilità sostenibile.

Al termine della cerimonia, il Sindaco Bruno Murzi consegnerà una bandiera alla famiglia Nardini per rinsaldare il connubio Mare-Monti che già da tempo lega la Bandiera Blu al Parco delle Alpi Apuane. “Il 14 luglio presso la chiesina del Pasquilio (Comune di Montignoso- ricorda il consigliere alla Partecipazione, Sabrina Nardini – verrà issata la Bandiera Blu 2019 alla presenza delle autorità del Parco delle Alpi Apuane e dei Comuni di Forte dei marmi e di Montignoso con una cerimonia in ricordo del compianto Presidente del Parco delle Alpi Apuane Giuseppe Nardini originario di Forte dei Marmi. Invito la cittadinanza a partecipare ad entrambe le iniziative perché tutto ciò che fa parte della qualità del nostro Paese va condiviso con orgoglio da tutti”.