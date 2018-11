Luminarie per il Natale 2018: le installazioni del Comune di Camaiore

CAMAIORE – In vista del periodo natalizio, l’Amministrazione Comunale ha definito il suo impegno per l’installazione delle luminarie in alcune zone del territorio. Per il 2018 il centro storico di Camaiore vedrà due punti illuminati: in piazza San Bernardino il tradizionale albero di fronte al municipio e una cascata di luci che dalla Torre Civica si irradierà sulla piazza, nella zona della fontana.

In piazza Diaz verrà invece preparato un albero di natale. A Capezzano Pianore verrà realizzato in piazza Romboni, nelle vicinanze della Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, un albero di luci stilizzato. A Lido di Camaiore saranno invece due le aree interessate: in piazza Principe Umberto saranno addobbate con luci alcune palme; di fronte al Pontile invece sarà realizzata un’installazione a forma di stella, completata da addobbi e festoni. L’investimento complessivo sfiora i 20.000,00 €, circa il 20% in più dello scorso anno, in particolare per l’albero di Capezzano Pianore, grande novità del pacchetto preparato dall’Amministrazione Comunale. L’accensione delle strutture è prevista tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre.

Il Comune di Camaiore inoltre lavora in sinergia con i Centri Commerciali Naturali ai quali concede un contributo onnicomprensivo di 3.000,00 € per i programmi annuali presentati da queste realtà per manifestazioni e altre tipologie di intervento come le luminarie. Ai CCN viene fornito anche un supporto dall’Ufficio tecnico del Comune perché le installazioni devono ricevere un parere favorevole da parte di quest’ultimo prima di essere accese.

Si ricorda infine che il 15 dicembre prossimo scade il termine per la presentazione delle richieste di contributo economico e/o in attrezzature per eventi e manifestazioni da realizzarsi nel 2019. La modulistica e le indicazioni per la compilazioni sono disponibili sul sito dell’ente comunale, nell’area tematica “Cultura e spettacolo”, nella colonna di destra “Modulistica e servizi online”.