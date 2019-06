“Luglio di Not(t)e”: torna l’appuntamento con l’edizione 2019 del festival altopascese

ALTOPASCIO – L’appuntamento con il festival “Luglio di Not(t)e” è per venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio: oltre alla Coppa Ville Lucchesi, che partirà da piazza Ricasoli alle 19.31 (il pomeriggio nella stessa piazza ci saranno le verifiche sportive), nel pomeriggio di venerdì 12 si terrà il laboratorio di rap e beatboxing con Dhap e Dank, cui seguirà il concerto alle 21 in piazza Vittorio Emanuele. Sempre qui sarà la volta di Federica Carta che ha inserito Altopascio nel suo “Popcorn Tour”.

Sabato 13 e domenica 14 ci saranno i truck food del cibo in strada (apertura ore 13). Alle 21 del sabato, in piazza Ricasoli, Progetto in LA Minore terrà il suo tributo a Fabrizio De André, mentre in piazza Vittorio Emanuele ci saranno i Gold Five con musica dance 80/90. A seguire grande attesa per Nesli con il tour “Vengo in pace”. Notte di musica con Massimo Dj Bani 80/90/00, in piazza Tripoli. Per tutto il giorno il paese sarà invaso dall’esposizione delle auto, delle moto e dei trattori d’epoca, a omaggiare il passaggio, intorno alle 17.30, delle vetture della Coppa Ville Lucchesi. Ancora musica e ancora divertimento per domenica 14, con i Doowoop alle 20.30 in piazza Tripoli; alle 21.30 sarà la volta della Gaudats Junk Band, in piazza Ricasoli, mentre in piazza Vittorio Emanuele dalle 22.30 spetterà a Dj Balestri far ballare il pubblico. Per entrambi i giorni oltre ai negozi e ai locali aperti, in piazza della Magione si troveranno i giochi gonfiabili per i più piccoli.

Torna uno degli appuntamenti più attesi, sabato 20 luglio, con Mathildis, Festa medievale di Altopascio, rievocazione, teatro, festa e spettacolo dal vivo a cura dell’associazione Antitesi Teatro Circo (dalle 18.30 nelle piazze storiche). Storia e tradizione con “C’è musica negli scavi”, martedì 23 luglio, alle 21 negli scavi archeologici dell’Abbazia di Badia Pozzeveri: spettacolo-concerto negli scavi e visite guidate nel sito archeologico. Duplice appuntamento nell’area del lago di Sibolla: martedì 9 con “Sibolla movie – cinema sotto le stelle nella riserva”, le associazioni Natura di mezzo e Zero in condotta proporranno una serata cinematografica sul tema della natura, mentre sabato 27 luglio con l’escursione notturna alla scoperta del lago, dalle 19 alle 24 (obbligatoria la prenotazione al 349.5767329).

Non solo: ogni venerdì sarà il venerdì dei commercianti. Si comincia il 5 luglio, con il Guinness World Records, il tagliere più lungo d’Italia, a cura del locale La Dogana; al Serendipity ci sarà la serata “Paella&Sangria bianca con lo chef Marco Reggiani”, mentre alla pasticceria Montanelli “Live&Karaoke con i Morgana” (tutti i venerdì di luglio, fino al al 26). In piazza Tripoli, dalle 21, si balla con Simply Dance, Soul Dance e Sentiero del cuore; mentre il venerdì 19 ballo caraibico a cura della pasticceria Millevoglie, sempre in piazza Tripoli, con la scuola di ballo Clab.s di Veneri. Domenica 7 c’è musica alle fontane con gli allievi e gli insegnanti della scuola di musica Musicalmente. Sabato 13 la gioielleria Reggiani presenterà la collezione di orologi Locman Ducati, mentre venerdì 26 gran finale con La MaLaParata, a cura della F.I.T.A. di Lucca (ore 21.30 centro paese) e Pooh-Official Tribute Band, 50 Palasport, 50 anni di storia del gruppo più amato di sempre (con elementi di scena originali dei Pooh, ore 21, piazza Gramsci, a cura del locale La Dogana).

Cinque gli appuntamenti sportivi con l’Ottava staffetta sotto la smarrita (ritrovo ore 19 piazza Gramsci) del 3 luglio, la corsa Corri a Badia dell’11 luglio, e Su e giù per la Francigena – 1° memoria Solidea Orsolini: tutti a cura della Podistica Altopascese Tau (per info e iscrizioni: 389.0463125); venerdì 12 ci sarà l’Avis Summer Cup – Triangolare calcio a 11 allo stadio di Altopascio, mentre venerdì 19 sarà la volta della Partita del cuore “Avis Altopascio&Friends”, sempre allo stadio comunale. Spazio ai libri e ai bambini con “Letture sotto le stelle” (martedì 9, ore 21 piazza Ospitalieri); “Letture in pigiama: storie della buonanotte e non solo” (mercoledì 17, ore 21, terrazza della biblioteca comunale “A.Carrara”), entrambi a cura di Crescere lettori e gruppo lettori Altopascio di Nati per leggere; Gek Tessaro con il Teatro disegnato e lo spettacolo “I Bestiolini” (lunedì 22, ore 21.15 piazza Ospitalieri); venerdì 12 con la Color Party, organizzata da Small Stars Altopascio (ritrovo ore 19 stadio di Altopascio, per info e prenotazioni: 333.1600427 – 329.4269399).

La musica ricopre un ruolo da protagonista nel Luglio altopascese con la Francigena International Arts Festival (venerdì 12, martedì 16, giovedì 18 e domenica 21 luglio); e con il concerto del corpo musicale “G. Zei” di Altopascio di mercoledì 24 luglio, alle 21,15 in piazza Ospitalieri. Il 25, per la Solennità di San Jacopo Maggiore, è in programma un’intera giornata dedicata alla spiritualità e alla ricorrenza religiosa, con la processione per le vie del paese a partire dalle 18. La sera, invece, dalle 19.30 in piazza Garibaldi, ci sarà “Il Calderon di Altopascio” e lo spettacolo “Boccaccio ad Altopascio”, a cura della compagnia Alchemia. Cibo e condivisione con la cena di sabato 27 “A tavola sulla Francigena”, a cura della Misericordia (ore 20,30 in via Cavour; per info e prenotazioni: 0583.25109), alla quale seguiranno la tombola di beneficenza e lo spettacolo pirotecnico. Tempo di arte e pittura, dal 13 al 27 luglio, con la mostra del gruppo pittori di Altopascio (tutti i giorni dalle 21, Sala Mediateca e Corticella); di pedagogia con il ritorno della serata pedagogica, dal titolo “Il benessere del bambino, il ruolo del genitore e le buone pratiche nei primi anni di vita” (ore 21 piazza Gramsci, a cura dei servizi educativi di Altopascio); e di libri, giovedì 4 luglio, con la presentazione di “Vincere la paura in azienda…ma non solo”, incontro l’autore Sergio Casella (ore 19 Sala Granai, a cura dell’associazione Memoria e Futuro).

Info sul sito del Comune; pagina Facebook “Comune di Altopascio”.