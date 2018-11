Ludopatia, dipendenze e mindfulness: tre appuntamenti con i martedì del benessere

PIETRASANTA – Ludopatia e dipendenze per i “Martedì del Benessere” con lo psicoterapeuta Simone Lenzoni. Al via il ciclo di appuntamenti serali al Centro Formazione Osterietta (Versilia Format, via Osterietta, 1) promossi dal Progetto Comunità Aperte in collaborazione con il Comune di Pietrasanta finanziati dalla Banca del Credito Cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana che focalizzano l’attenzione sulla dipendenza in particolare del gioco che tocca da vicino un centinaio di versiliesi. Ma non solo: gli incontri, aperti a tutti, ruotano intorno alla tecnica rigenerante del mainfulness che consente di passare da uno stato di sofferenza a una percezione soggettiva di benessere, grazie alla conoscenza profonda degli stati mentali. Primo appuntamento martedì 13 novembre (dalle ore 20.00). Gli altri due appuntamenti sono in agenda martedì 20 novembre e martedì 4 dicembre sempre dalle 20.00 in poi.

<<Il ciclo di incontri è frutto del percorso iniziato lo scorso anno tra l’amministrazione, il Pca e Bcc – spiega Elisa Bartoli, Assessore al Sociale – che portiamo avanti con grande forza e vigore convinti che l’informazione e la formazione anche per i familiari al contrasto delle dipendenze, siano la strada giusta per strappare mariti, mogli, figli, nipoti ed amici da una spirale che porta verso l’autodistruzione. Le dipendenze da slot e dal gioco sono purtroppo ancora molto sottovalutare dalla comunità ed è per questa ragione che vogliamo tenere alta l’attenzione aiutare chi ci è caduto dentro e coloro che vivono a stretto contatto con queste situazioni>>.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts