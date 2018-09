Lucchesi nel Mondo: presentazione della biografia di Astor Piazzolla

LUCCA – Domani pomeriggio, 4 settembre, nell’ambito delle manifestazioni per il 50° anniversario di fondazione dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, alle ore 18,30 presso l’Auditorium Fondazione Banca del Monte di Lucca si terrà la presentazione del libro “Astor Piazzolla”, di Maria Susana Azzi. La pubblicazione è la più completa biografia del noto musicista argentino, la cui madre era originaria di Villa Collemandina.

Maria Susanna Azzi è laurea in Scienze Antropologiche all’Università di Buenos Aires, antropologa culturale, fa parte del consiglio della fondazione Astor Piazzolla. Ha studiato l’immigrazione Europea in Argentina da diverse prospettive: il tango e la musica, la vita istituzionale attraverso lo sport, la società di Rio de la Plata.

La conferenza si aprirà con i saluti del Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Landucci, della Lucchesi nel Mondo, Del Bianco, della Fondazione Cresci, Bianchini e del Sindaco di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi. In occasione della conferenza saranno anche esposti i pannelli della mostra La Garfagnana per Astor Piazzolla

Immagini e documenti della Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’Emigrazione italiana.