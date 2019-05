Lucchese, una storia all’asta – Iniziativa di Alessandro Sesti a favore di Anffas e Lucchese calcio

LUCCA – Più di 30 anni di storia della Lucchese in sessanta vignette che raccontano le vicende e i personaggi più significativi della squadra e il suo legame con la città. Questo è il “tesoro” che il vignettista de La Nazione Alessandro Sesti mette generosamente a disposizione per un’asta benefica il cui ricavato sarà devoluto ad Anffas Lucca e alla Lucchese, tramite Lucca United. L’asta si terrà mercoledì 22 maggio alle 18 al bar La Pecora Nera, nel Giardino degli Osservanti, dove le vignette saranno esposte già dai giorni precedenti per permettere agli appassionati di scegliere la loro preferita e provare poi ad aggiudicarsela.

Le gesta e le aspirazioni di Corrado Errico, la presidenza di Egiziano Maestrelli, le prodezze del bomber Roberto Paci, il ritorno in serie B, la crisi nei primi anni del Duemila: sono davvero tantissimi i protagonisti e gli episodi che la matita graffiante di Sesti ha fissato sulla carta in questi anni e che ben rappresentano le varie fasi della storia della squadra rossonera.

“L’idea nasce dalla volontà di dare un contributo al movimento che si è attivato in queste settimane a favore della Lucchese – afferma Alessandro Sesti -. Abbinare il sostegno alla Pantera con quello a una realtà di volontariato importante e radicata sul territorio come Anffas Lucca mi pare che possa rafforzare un messaggio di solidarietà e di inclusione, utile per l’intera comunità lucchese”.

L’iniziativa è realizzata da Anffas Lucca e Lucca United in collaborazione con La Nazione. Il battitore d’asta sarà Elio Antichi.