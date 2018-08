Lucchese: nuove amichevoli in calendario per la squadra rossonera

LUCCA – E’ fissato per domenica 19 agosto il prossimo impegno dei rossoneri, che incontreranno il Seravezza, squadra militante nel Campionato di Serie D, per una gara amichevole con inizio alle ore 17.30 presso lo stadio ‘Buon Riposo’. Si ricorda inoltre che per mercoledì 22 agosto è già in programma, sul campo del Meeting Place di Massa, il match che vedrà la squadra di mister Giancarlo Favarin impegnata contro la formazione del Montignoso, con calcio d’inizio fissato per le 17.30 . Una nuova amichevole con il Castelnuovo, già affrontato nel test del Ciocco, è prevista invece per sabato 25 agosto alle 18, quando allo stadio Nardini si svolgerà il memorial Mauro Marchini.