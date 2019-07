Lucchese Libertas: l’amministrazione attende la risposta della Figcper per una società che possa rappresentare Lucca 

LUCCA – Venedì 5 luglio il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore allo sport Stefano Ragghianti hanno incontrato in Comune il gruppo che fa capo all’imprenditore Ninni Corda, interessato a rilevare la Lucchese Libertas dopo il fallimento della società: al colloquio, oltre a Corda, erano presenti Maurizio Barcellandi e Corrado Deiana.

L’incontro rientra nell’attività che l’amministrazione comunale sta portando avanti da alcuni mesi per sondare i progetti che possano realmente essere in grado di assicurare alla squadra di calcio cittadina un futuro stabile, presupposto indispensabile per riportare i colori di Lucca ai livelli sportivi che merita.

L’amministrazione comunale sta attendendo in questi giorni la risposta alla lettera inviata dal sindaco martedì scorso (2 luglio) alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e alla Lega Nazionale Dilettanti, nella quale esprimeva la volontà che la città di Lucca potesse partecipare con un sodalizio sportivo rappresentativo e di nuova costituzione a un campionato della Lega Nazionale Dilettanti, ai livelli più alti di quest’ultima.

Nel frattempo sono in gran parte pronti i documenti per la manifestazione d’interesse, che sarà poi aperta a soggetti seriamente intenzionati a dare vita a una società che possa rappresentare la Città di Lucca in un campionato ufficiale FIGC/LND già dalla stagione sportiva 2019-2020. La prossima settimana a questo proposito l’assessore allo sport Stefano Ragghianti incontrerà una rappresentanza della tifoseria lucchese per condividerne i principi generali.