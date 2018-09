Lucchese Libertas: al via via il campionato dei Giovanissimi e Allievi Nazionali e la prima squadra femminile

LUCCA – Prende il via la stagione ufficiale del settore giovanile maschile e femminile dell’As Lucchese Libertas. Domani sabato alle 18,00 le ragazze della prima squadra della Libertas che disputeranno il prossimo campionato di Serie C Nazionale, affronteranno nella prima giornata di Coppa Italia lo Spezia. Il girone a tre proseguirà poi domenica 16 settembre quando la perdente affronterà il Pontedera, mentre la vincente tornerà di nuovo in campo il 23 settembre. Domenica inizia anche la stagione ufficiale del settore giovanile maschile. I Giovanissimi Nazionali faranno visita alle 11 al Pontedera. I ragazzi di Michele Amaducci giocheranno allo stadio Dino Mannucci. A seguire nel pomeriggio alle 15 prenderà il via anche il torneo degli Allievi Nazionali di mister Vito Graziani. Tre appuntamenti importanti che saranno sicuramente dei veri e propri banchi di prova per tutte e tre le formazioni rossonere.