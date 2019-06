Luccasenzabarriere onlus: “Sospendiamo protesta dopo comunicato del Comune”

LUCCA – “Dopo il comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Lucca che contiene l’impegno ad aumentare i posti riservati ai disabili nel territorio comunale, abbiamo deciso di sospendere il nostro presidio davanti alla sede del Comune”. Lo scrive il presidente di Luccasenzabarriere onlus, Domenico Passalacqua.

“Sono ormai mesi che chiediamo siano riassegnati gli stalli auto per disabili perché alcuni cittadini che se lo sono visto togliere ne hanno bisogno – ha ricordato il presidente Passalacqua -. A gennaio abbiamo portato in Comune le firme di oltre 500 cittadini che sostenevano le nostre ragioni. Firme che l’amministrazione comunale ha ignorato per mesi, costringendoci a una prima iniziativa di protesta davanti il comune che si è tenuta lo scorso 3 maggio. Allora l’amministrazione si impegnò pubblicamente a far riesaminare l’assegnazione degli stalli auto per disabili alla commissione tecnica. Ma alle parole non sono seguiti i fatti e siamo stati di nuovo costretti a protestare per giorni davanti al comune. Grazie alla nostra pressione si è prima riunita la commissione tecnica e ora il comune si è impegnato ad aumentare gli stalli per disabili e a discuterne con tutte le associazioni, compresa la nostra“.

“Pertanto abbiamo deciso di sospendere la protesta, pronti a riprenderla se, ancora una volta, alle parole non seguiranno i fatti” conclude il presidente della onlus.