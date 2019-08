LuccArtigiana: sfila l’artigianato “DOCG” con le creazioni di moda

LUCCA – Le creazioni artigianali di moda sfilano a LuccArtigiana, la fiera promozionale dell’artigianato lucchese di qualità, che si terrà dal 27 al 29 settembre 2019 ad ingresso libero, all’ex Real Collegio, nel centro storico della città.

Organizzata da Fondazione Banca del Monte di Lucca e Lucca Sviluppo, insieme a Confartigianato, CNA Lucca e Comune di Lucca, con ilpatrocinio della Camera di Commercio di Lucca e dell’Osservatorio mestieri d’arte di Firenze, LuccArtigiana è un appuntamento imperdibile per i produttori, un’occasione per far comprendere la ricchezza dei loro manufatti, così come per i clienti, che sempre più apprezzano la qualità delle produzioni tradizionali, ormai praticamente vere “DOCG”.

Fra le tante tipologie di artigianato di qualità in vetrina anche la sartoria. Spazio a momenti dedicati alla moda, intesa come espressione del saper fare, della realizzazione di abiti pregiati e di pregievole fattura, a partire dalle stoffe scelte.

Ad aprire la quarta edizione di Lucca Artigiana saranno le creazioni sartoriali dell’Istituto professionale per l’industria, l’artigianato e il Made in Italy “Matteo Civitali” di Lucca, con la presentazione di alcune delle realizzazioni della classe di moda, eseguite dagli studenti seguiti dalla prof.ssa Antonella Malagnino.

Daniela Colò, giovane stilista, presenterà “capi unici realizzati a mano” per Les Vierges con una dinamica sfilata in programma all’interno di Lucca Artigiana, domenica 29 settembre, alle ore 18, dando vita ad un evento conclusivo ed esclusivo, dimostrando una creatività ed artigianalità tutta lucchese. Les Vierges sono gli abiti fatti a mano, disegnati e realizzati da Daniela Coló. Ogni capo é unico (ovvero ne esiste solo uno), proprio come chi lo indossa. Capi che vengono realizzati liberi dalle impostazioni della moda generalista e dall’omologazione, secondo un processo creativo senza limiti né barriere.

Anche i laboratori, in programma all’interno della manifestazione e curati rispettivamente dall’ Istituto Civitali, in collaborazione con l’istituto comprensivo Lucca7 “Custer de Nobili” e dall’Associazione Tambuca – Casa dell’arte in Versilia, daranno spazio al lavoro manuale con i tessuti: attività didattiche rivolte ai più piccoli, per la realizzazione di mini confezioni sartoriali e laboratori aperti a tutti, per imparare la tecnica della stampa con torchio a stella, pressa da stampa monotipo su acetato, su cotone e lineoleum.

Ingresso libero. Orari: 27/9 dalle 17 alle 20; 28/9 dalle 10 alle 19; 29/9 dalle 10 alle 19.