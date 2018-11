LuccaGames-Federludo: alto l’interesse da parte dell’associazionismo italiano

LUCCA – 15 diverse realtà ludiche hanno fondato Federludo, la Federazione Italiana delle Associazioni Ludiche che si propone come un punto di riferimento per le associazioni ludiche nazionali. Si sono presentate mercoledì 31 ottobre alle 15,15 a Lucca Comics and Games, nella Sala Ingellis del Padiglione Carducci (Games), con i loro rappresentanti, i vertici della Federazione Alessio Guazzini (presidente), Mirella Vicini (vice) e Giovanni Bacaro (segretario), introdotti da Anna Benedetto e con il padrino d’eccezione Andrea Angiolino, inventore ed esperto di giochi a livello nazionale e internazionale. Mentre venerdì 2 novembre alle 16 si terrà la seconda LuccaConsulta, dove saranno presenti tutti i rappresentanti delle associazioni fondanti.

IMPORTANZA – Le associazioni di volontariato che a oggi, in Italia, operano nell’ambito del Gioco rappresentano un importante comparto del Terzo Settore, in grado di promuovere una socialità inclusiva attraverso strumenti di massima fruibilità e coinvolgenti come il gioco da tavolo e le sue numerose derivazioni, definibili come giochi d’intelletto. Federludo si presenta con intenti divulgativi, di informazione sui valori del gioco e come portavoce di istanze, necessità e attività delle associazioni ludiche, per essere in grado di discutere e interagire autorevolmente con le principali Istituzioni nazionali, come Ministeri ed enti di gestione territoriale.

SOLIDE BASI – Federludo ha scelto di partire dal basso, con fondamenta create attraverso un percorso per la costituzione durato un anno e che proprio a Lucca ha preso slancio durante la prima LuccaConsulta, svoltasi a Villa Gioiosa nel 2017. LuccaConsulta è il raduno aperto a tutte le associazioni ludiche che proprio nella manifestazione di Lucca Comics and Games trovano la loro massima espressione a livello italiano. LuccaConsulta è anche un gruppo di lavoro e di coordinamento permanente per condividere ed esprimere insieme esperienze, volontà e intenti macro-associativi; attualmente vi partecipano più di 80 associazioni e proprio in seno a questo gruppo sono stati definiti statuto e linee guida di Federludo.

CHI SIAMO – Sono 15 le associazioni, dai giochi da tavolo ai giochi di ruolo al Larp e distribuite sull’intero territorio italiano, dal nord al sud isole comprese, che attraverso i propri rappresentanti hanno redatto e sottoscritto la Carta dei Valori e lo Statuto di Federludo; dal nucleo iniziale di questi fondatori, deriva anche la composizione del Consiglio Direttivo, così composto nelle sue cariche principali: Presidente Alessio Guazzini (GDR Italia), Mirella Vicini in qualità di vice presidente (Progioco Firenze), Tamara Fiore, tesoriere (Camarilla Italia), Giovanni Bacaro, segretario (Costola dei Barbari di Trieste). Ospite come esponente di spicco del mondo ludico italiano e “faro” che , possa fare da guida, attraverso la propria esperienza e in virtù del ruolo riconosciutogli di Consulente al Ministero della Pubblica Istruzione Italiana, Andrea Angiolino, che ha seguito i lavori di LuccaConsulta da esterno.

OBIETTIVI – Quelli che Federludo si pone, sin dalla sua nascita, sono obiettivi di lunga portata e ambiziosi. Innanzi tutto diventare il punto di riferimento delle realtà associative ludiche, in grado di rapportarsi e discutere, su un piano prevalentamente politico, con le principali Istituzioni nazionali al fine di promuovere istanze, necessità e attività delle associazioni rappresentate. Affiancata all’attività politica ci sarà quella divulgativa, come motore di informazione, educazione e coinvolgimento del cittadino intorno al ruolo del gioco come strumento di socialità e per garantire il benessere psicofisico dell’individuo. Il piano di sviluppo futuro di Federludo metterà al centro del proprio operato i servizi di consulenza per le associazioni, cominciando dalla creazione e dalla costante implementazione del network di operatori del mondo del gioco, dalla messa in rete delle loro esperienze e competenze e dallo sviluppo di una progettualità nazionale (ed internazionale) in grado di ridistribuire servizi sulle realtà associative locali.

FARE RETE – Il cammino di Federludo inizia adesso durante Lucca Comics and Games 2018 ed è ferma intenzione mantenere attivo il contatto di LuccaConsulta e di utilizzare, anno dopo anno, il momento della manifestazione per fare il punto della situazione, definendo gli obiettivi raggiunti e proponendo le nuove attività.

La 2° LuccaConsulta si terrà venerdì 2 novembre alle ore 16, sempre a Villa Gioiosa e saranno presenti tutti i rappresentanti delle associazioni fondanti.

Per parlare con i membri del direttivo invece basterà cercare in giro in fiera, tra i tavoli da gioco o sugli spalti della Citadel… Giocare fa bene, sempre!