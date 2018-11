LuccaCG18: il programma “movie” di oggi domenica 4 novembre

LUCCA – Domenica 4 novembre, ore 14.30 – Cinema Centrale, nell’Area Movie di Lucca Comics & Games, Lucky Red presenta La Befana Vien di Notte in un panel con lo sceneggiatore Nicola Guaglianone che racconterà come si scrive un film di successo. Modera Giorgio Viaro, direttore di Best Movie

La Befana vien di notte, nuova commedia diretta da Michele Soavi e interpretata da Paola Cortellesi e Stefano Fresi, sarà in sala dal 27 dicembre 2018 distribuita da Lucky Red.

Nicola Guaglianone è sceneggiatore per il cinema e la televisione. Ha scritto con Carlo Verdone il film diretto dallo stesso attore e regista romano Benedetta Follia e sta lavorando al film d’animazione Uccelli criminali prodotto dalla società da lui stesso fondata, la Miyagi Entertainment, insieme a Indiana Production e BigRock. È inoltre tra gli autori di Suburra, prima serie italiana a sbarcare su Netflix e prodotta da Cattleya e Rai Fiction. Nel 2018 vince il Premio Flaiano per la sceneggiatura e scrive il soggetto e la sceneggiatura di Sono tornato diretto da Luca Miniero, In viaggio con Adele, opera prima di Alessandro Capitani, Non ci resta che il crimine, di Massimiliano Bruno, La Befana vien di notte diretto da Michele Soavi e prodotto da Lucky Red e Freaks Out, diretto da Gabriele Mainetti e prodotto da Lucky Red e Goon Films.

Tra gli eventi della giornata (ore 15.30 – Cinema Centrale) un altro incontro targato Lucky Red che proporrà una visione adrenalinica di Ride, introdotta dal suo produttore e sceneggiatore Fabio Guaglione.