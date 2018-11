LuccaCG18: gli appuntamenti principali del 1 novembre

LUCCA – Alle 10 al Cinema Moderno Capitan America – The First Avenger: Maratona 10 anni di film Marvel/Disney.

Alle 11, nella chiesa di San Giovanni Feltrinelli Comics: le novità 2018 – 2019: Tito Faraci, curatore editoriale di Feltrinelli Comics, e Gianmaria Tammaro, presentano le novità 2018 – 2019 in compagnia degli autori della collana.

Sempre alle 11 all’auditorium fondazione Banca del Monte di Lucca Lucca Comics & Games presenta: Banghete, Frankenstein: il Mito da Mary Shelley al cinema e ai fumetti.

Alle 12,30 in San Girolamo Le novità di cronaca di Topolinia e le sorprese legate al trentennale della Casa Editrice. Le nuove serie: Nyx e Planet Dead e le nuove iniziative editoriali. Presenti gli autori: Daniela Zaccagnino, Luca Franceschini, Stefano Bonazzi, Luciano Costarelli e Alessandro Squadrito

Alle 13, in San Giovanni Robinson presenta: Lo Stato Sociale. Lo chiameremo “Andrea”. Andrea è il nuovo graphic novel firmato da Lo Stato Sociale e disegnato da Luca Genovese: è una storia generazionale, un viaggio in un’Italia distopica attraverso lo sguardo di un giovane bolognese che non riconosce più il suo paese

Alle 15 al Cinema Centrale l’anteprima mondiale 44 Gatti: la Premiere Mondiale del cartone (ingresso gratuito aperto a tutti).

Alle 16,30 Al Teatro del Giglio – Leiji Matsumoto incontra il pubblico – Il Maestro Leiji Matsumoto riceve la Medaglia della Citta di Lucca. Segue intervista – con Emanuele Vietina, Alessandro Tambellini, Leiji Matsumoto

Alle 17 in San Francesco vestizione del Kimono con il maestro Tomita a cura dell’Ambasciata del Giappone.

Sempre alle 17 al Cinema Astra Notti Magiche o1 Distribution presenta: Notti Magiche – Paolo Virzì…

Alle 19,30 al Teatro del Giglio serata con cerimonia di gala di tutti i premiati di Lucca Comics & Games.

Alle 19,30 Al Palco lo show di Ruggiero dei Timidi.

Alle 21,30 al teatro del Giglio Live Reading – Gli Animali Fantastici: Dove Trovarli

Senza dubbio uno fra i doppiatori più famosi d’Italia, Francesco Pannofino sarà ospite a Lucca Comics & Games in collaborazione con Audible e protagonista di un live reading durante il quale leggerà dei brani tratti da “Animali Fantastici e dove trovarli” di J.K Rowling. A seguire si terrà un firmacopie.

Ingresso possibile solo tramite biglietto speciale, ritirabile gratuitamente fino a esaurimento presso la biglietteria del Teatro del Giglio dalla mattina dell’evento, per i possessori di biglietto e braccialetto della manifestazione validi per il giorno stesso

Al Junior tutto il giorno Crea con i mattoncini

Ben 150 kg di mattoncini Lego e Lego Duplo a disposizione dei bambini per costruire liberamente e dare sfogo alla fantasia e tanti laboratori guidati a tema “Pinocchio” per celebrare il burattino creato in Italia ma diventato famoso in tutto il mondo! Attività a cura di OrangeTeam LUG a partire dai 3 anni, si richiede la prenotazione soltanto per i laboratori guidati.