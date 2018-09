Lucca Underground Festival inaugura “Lonely Brains”: la mostra dedicata alle grandi menti

LUCCA – Con l’inaugurazione della mostra “Lonely Brains” di Elio Lutri, domani (sabato 29 settembre) alle ore 17.30 a Villa Mazzarosa a Segromigno in Monte si apre il Lucca Underground Festival. L’esposizione tratta dei cervelli che hanno determinato una svolta nella storia. “Cervelli che – come spiega lo stesso autore – sono rimasti solitari nella loro semplicità e che hanno fatto cose senza clamore e a cui solo il tempo ha reso giustizia. Cervelli di fantasia, irreali e non materici, che sono serviti solo a raccontare storie fantascientifiche altrettanto irreali e non materiche”. A loro è dedicata questa mostra: Albert Einstein, William Seward Burroughs, Simon Rodia ed altro ancora, il tutto in 10 pannelli polimaterici che occupano le prime due stanze. La terza sala, infine, è dedicata allo svago ed alla spensieratezza.

Gianmarco Caselli, ideatore e direttore del Lucca Underground Festival, ha composto le musiche che accompagneranno i visitatori: William Burroughs per l’omonima opera di Lutri, Towers in towers per i tre pannelli dedicati a Rodia, e Insieme per Echi di eventi lontani. Le musiche sono state realizzate con l’elettronica, il pianoforte e suoni catturati appositamente dalla Fernsehturm di Berlino da Caselli stesso.

<<Queste musiche – spiega Caselli – sono nate insieme alle opere di Lutri, con la stessa metodologia di ricerca. Abbiamo analizzato a quattro mani l’arte di Burroughs e di Rodia, e questo ha influenzato ciò che si vede e si sente alla mostra. Anche per questo, per un’idea di opera d’insieme, in alcuni brani si sentono suoni realizzati con gli oggetti utilizzati da Lutri nei propri pannelli>>.

<<Lutri – prosegue Caselli – è uno degli artisti più importanti del Festival con il quale collabora attivamente da anni e per il quale ha realizzato anche il fantascientifico logo. La limpida cristallinità con cui Lutri esprime determinati concetti rappresenta un unicum sul nostro territorio e non solo. Siamo orgogliosi che sia proprio una mostra di un artista per noi così importante a inaugurare il festival a distanza di dieci anni dall’inizio della storia di Underground. Per quanto il LUF sia infatti alla sua quarta edizione esso è la naturale continuazione della rassegna nata dieci anni fa, nel 2008, con il nome di Underground>>.

La mostra sarà visitabile domenica 30 settembre, sabato 6 ottobre, domenica 7 ottobre, sabato 13 ottobre e domenica 14 ottobre dalla 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Ingresso libero.

“Lucca Underground Festival 2018” è promosso dall’Associazione V.A.G.A. (Visioni Atipiche Giovani Artisti) con il patrocinio e il contributo del Comune di Capannori, il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di Lucca, Arci Lucca e Versilia e la collaborazione della Provincia di Lucca.