Lucca Teatro Festival parte con un sold out e prosegue nel week end

LUCCA – Partenza nel segno del “tutto esaurito” per il Lucca Teatro Festival 2019 – Che cosa sono le nuvole che ha registrato il sold out per il primo spettacolo con l’ospite d’onore Alessandro Benvenuti.

Il programma del festival, realizzato realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Teatro del Giglio, Comune di Lucca, Provincia di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, con il coinvolgimento del Comune di Capannori e il Comune di Porcari, in collaborazione con la Fondazione Cavanis prosegue nel week end con spettacoli per le famiglie e incontri e laboratori aperti al pubblico ad ingresso gratuito.

Sabato 9 marzo, alle 10, in collaborazione con la Libreria Pensieri Belli “Storie Piccoline” un incontro formativo per mamme e papà sull’utilità di leggere ai bimbi fin dalla primissima infanzia, con la pediatra dott.sa Riotta. Ingresso gratuito (con prenotazione) alla Libreria Pensieri Belli (via Vittorio Veneto 46/48) Lucca.

Alle 16,30, alla biblioteca del Centro Culturale Agorà (Sala Laboratorio – piazza dei Servi) workshop ad ingresso gratuito “Di fiaba in fiaba”: laboratorio creativo con Eugenia Pesenti, realizzato in collaborazione con la biblioteca Agorà.

Domenica 10 marzo, alle ore 17 all’auditorium Vincenzo da Massa Carrara (via Roma 121 a Porcari) a Porcari la compagnia TeatroDistinto porta in scena il divertente spettacolo per bambini e per famiglie Il canto del coccodrillo. Un lavoro teatrale che con semplicità accompagna bambini e adulti a comprendere che le nostre peculiarità non sono nemici da combattere, ma nuovi canti, che aspettano la nostra capacità di ascolto.

ℹ️Prenotazioni: Biblioteca Comunale di Porcari. Tel. 0583/ 211884.

Lunedì 11 marzo, alle 21,30 – In collaborazione con il Circolo del Cinema Lucca proiezione del film Un tram che si chiama desiderio diretto da Elia Kazan complesso di San Micheletto – Sala Conferenze (via Elisa – Lucca).

Il programma completo di tutti gli appuntamenti del Festival si trova sul sito www.luccateatrofestival.it