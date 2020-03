Lucca teatro festival ecco i primi appuntamenti del 4, 5 e 6 marzo

LUCCA – Primi appuntamenti con la rassegna di teatro rivolta alle nuove generazioni. Al via la sesta edizione del Lucca Teatro Festival – “Che cosa sono le nuvole?” che proseguirà fino al 31 marzo 2020. Realizzato da La Cattiva Compagnia, in collaborazione con Teatro del Giglio, Comune di Lucca, Provincia di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

Si parte Mercoledì 4 marzo, ore 14,30 e 17,00 al Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art – “Luemi nel mar di Shakespeare” regia di Ana Woolf con Laura D’Anna e Giorgio Zamboni, produzione Camino Teatro dall’Argentina. Il duo italo-argentino Camino Teatro propone un laboratorio/spettacolo che è in tournée da diversi anni in molti festival in Argentina, Bolivia, Perù, Brasile, oltre ad un seminario su arti marziali e teatro. Emilia e Luisito sono due attori che fanno di tutto per sopravvivere. Lei sogna Shakespeare, lui sogna lei. Si incontrano su un set di pubblicità, stanchi, affamati, delusi, però all’ora del pranzo nuoteranno nell’universo dello scrittore e cominceranno a provare l scena d’amore e morte di Piramo e Tisbe che, lungi dall’essere morti, vivranno ancora in Luisito ed Emilia attraverso il loro amore e la loro professione. Dai 6 anni. Biglietto ingresso: 5,00 €.

Giovedì 5 marzo, ore 14,30 e 17,00 al Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art – laboratorio “Giochi Teatrali e Kung FU”. Sviluppare con disciplina e Kung Fu (duro lavoro) l’unione di mente, corpo e cuore: connessione con il cielo, la terra e la propria respirazione. I bambini lavoreranno con gli elementi della natura (terra, legno, metallo, fuoco, acqua), con i principi dei cinque animali (tigre, gru, serpente, leopardo, drago) e con racconti di Gianni Rodari e Italo Calvino. In collaborazione con il Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art. Dagli 8 anni.

Venerdì 6 marzo, ore 17, Sala dell’affresco del Complesso Monumentale di San Micheletto “La voce di Aladdin”

Visione del film Aladdin (2019) alla presenza di Manuel Meli voce di Aladdin nella versione italiana del film Disney, e Federica Bensi finalista dello spettacolo di Canale 5 “All together now”.

Al termine della proiezione i due artisti canteranno per i bambini la canzone “Il mondo è mio”, tratta dalla colonna sonora del film campione di incassi. L’evento in collaborazione con La Cattiva Compagnia e l’Associazione Il Mondo dei Bambini è organizzato nell’ambito del Master di doppiaggio organizzato dalla LYM Academy in programma per Venerdì 6 e sabato 7 marzo e condotto da Manuel Meli. – Ingresso gratuito

