Lucca Teatro Festival: cresce il festival dedicato alle scuole e alle famiglie e raggiunge 24 giorni di eventi

LUCCA – Torna dopo il successo degli scorsi anni, dal 7 marzo al 12 aprile 2019 la rassegna di teatro rivolto alle nuove generazioni: la quinta edizione del Lucca Teatro Festival – “Che cosa sono le nuvole?”, realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Teatro del Giglio, Comune di Lucca, Provincia di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

Un festival che continua a crescere e quest’anno propone 24 giorni di appuntamenti, grazie anche al sempre più importante coinvolgimento del Comune di Capannori, che ospiterà alcuni eventi dedicati alle scuole al teatro Arté, e il Comune di Porcari, che in collaborazione con la Fondazione Cavanis ha inserito nel Lucca Teatro Festival il cartellone degli eventi del “Teatro per famiglie”, che vanno ad affiancarsi ad altri enti.

A presentare il programma questa mattina in una conferenza stampa al Teatro del Giglio Ilaria Vietina, assessore del Comune di Lucca, Giovanni Del Carlo amministratore unico del Teatro, Rossana Sebastiani per la Provincia di Lucca, Giovanni Fedeli direttore del festival insieme a Tiziana Rinaldi e Elisa D’Agostino de La Cattiva Compagnia Teatro, alla presenza di Lori Del Prete per la Fondazione Cavanis e il Comune di Porcari ed Elena Pisu per Aldes Spam!.

Spettacoli, incontri e laboratori dedicati alle famiglie, alle scuole e ai giovani, per divertirsi e affrontare insieme importanti tematiche che aiutano a crescere e a dialogare. Il Festival in questa edizione è stato preceduto come negli ultimi anni da una serie di spettacoli a Porcari “Aspettando il Lucca Teatro Festival” con ospiti di eccezione.

Alcune novità

Un’edizione che rinnova il festival e introduce moltissime novità: come le collaborazioni con il Circolo del Cinema di Lucca e con il Cineforum Ezechiele 25:17, che permetteranno di approfondire, con alcune proiezioni appositamente scelte, lo sguardo del cinema sul teatro. Si aggiungono quest’anno anche due speciali eventi aperti alla città, con il Lucca Teatro Festival on Street, sabato 16 marzo, alle 17, in piazza San Michele, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, la Festa di strada con Ferruccio Bigi, ad ingresso libero. E di nuovo domenica 24 marzo, dalle 16 alle 19 sempre sotto li loggiato di Palazzo Pretorio con Karacongioli, Anna Solinas e Trabagai. Ingresso libero.

Grandi ospiti d’onore: Alessandro Benvenuti, Alessio Boni, Flavio Oreglio e Bruno Tognolini

Ad aprire il festival, dall’auditorium Vincenzo da Massa Carrara, giovedì 7 marzo, alle 21, lo spettacolo di Alessandro Benvenuti, dal titolo “Un comico fatto di sangue”, uno spettacolo mai presentato a Lucca. Con un linguaggio comico modernissimo e con chirurgica spietatezza, Benvenuti analizza i rapporti tra i membri di una famiglia che sa tanto d’Italia, che ha perso la bussola del buon senso e naviga ormai a vista tra i flutti sempre più minacciosi del mar dell’incertezza. Una commedia in cinque atti rapidi ed incisivi dove nessuna parola è messa lì per caso. Lo spettacolo è inserito nel cartellone “Teatro per famiglie” del Comune di Porcari.

Il secondo grande artista, ospite del festival, l’attore Alessio Boni, noto al grande pubblico soprattuto grazie alla sua partecipazione al film “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana, sarà protagonista di un incontro con il pubblico il 22 marzo alle ore 16, con ingresso gratuito, all’auditorium di San Micheletto (in via Elisa a Lucca). Venerdì 15 marzo alle 17 arriva La vera storia del Cabaret raccontata da Flavio Oreglio, artistia di punta della trasmissione Mediaset Zelig, ad ingresso gratuito aperto a tutti complesso di San Micheletto – Sala dell’Affresco (via Elisa – Lucca).

Infine un ospite d’onore che strizza l’occhio ai più piccolini: Sabato 23 marzo, alle 17 – In collaborazione con Libreria Pensieri Belli ad ingresso gratuito e aperto a tutti l’incontro “Rime Vitamine” con Bruno Tognolini uno degli autori delle tramissioni Rai dedicati ai bambini come L’Albero Azzurro e Melevisione a Palazzo Ducale – Sala Tobino (piazza Napoleone).

Sabato 9 marzo

Ore 10 Realizzato in collaborazione con la Libreria Pensieri Belli “Storie Piccoline” un incontro formativo per mamme e papà sull’utilità di leggere ai bimbi fin dalla primissima infanzia, con la pediatra dott.sa Riotta. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Alla Libreria Pensieri Belli (via Vittorio Veneto 46/48) Lucca.

Ore 16,30, alla biblioteca del Centro Culturale Agorà (Sala Laboratorio – piazza dei Servi) workshop ad ingresso gratuito “Di fiaba in fiaba”: laboratorio creativo con Eugenia Pesenti, realizzato in collaborazione con la biblioteca Agorà.

Domenica 10 marzo

Ore 17 all’Auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Porcari la compagnia TeatroDistinto porta in scena il divertente spettacolo Il canto del coccodrillo. Spettacolo inserito nel cartellone del Teatro per le Famiglie del Comune di Porcari.

Lunedì 11 marzo

Ore 21:30 – In collaborazione con il Circolo del Cinema Lucca proiezione del film Un tram che si chiama desiderio diretto da Elia Kazan complesso di San Micheletto – Sala Conferenze (via Elisa – Lucca).

Venerdì 15 marzo

Ore 17 – Incontro La vera storia del Cabaret con Flavio Oreglio, ad ingresso gratuito aperto a tutti complesso di San Micheletto – Sala dell’Affresco (via Elisa – Lucca).

Sabato 16 marzo

Ore 16,30 – In collaborazione con la Biblioteca Agorà workshop “Che Drago” laboratorio creativo a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria con Gianni Luigi Colombo alla biblioteca del Centro Culturale Agorà Sala Laboratorio (piazza dei Servi – Lucca).

Dalle 17 – Evento gratuito ad ingresso libero a tutti “Street Fest – FESTA DI STRADA” con Ferruccio Bigi in piazza San Michele, Loggiato Pretorio.

Domenica 17 marzo

Ore 17, all’auditorium Vincenzo da Massa Carrara a Porcari, va in scena “Pollicino” una stupenda rivisitazione della favola classica realizzata dalla Fondazione Luzzati con il Teatro Della Tosse e il Teatro Del Piccione. Lo spettacolo è inserito nel cartellone Teatro per le Famiglie del Comune di Porcari.

Lunedì 18 marzo

Ore 17 “Sei Folletti nel mio cuore” laboratorio teatrale a partecipazione gratuita con Giovanni Fedeli, direttore artistico del festival. All’auditorium di San Micheletto – Sala dell’Affresco (in via Elisa).

Ore 21,30 – In collaborazione con Circolo del Cinema Lucca la proiezione del film Americani diretto da James Foley all’uditorium di San Micheletto – Sala Conferenze (in via Elisa).

Martedì 19 marzo

Ore 12,30 – In collaborazione con la Biblioteca Agorà Inaugurazione della mostra degli elaborati delle scuole “C’era una volta…” esposti al Centro Culturale Agorà Biblioteca (piazza dei Servi) – Ingresso gratuito. L’eposizione resterà visitabile ad ingresso gratuito con orario 9,30-19,30 fino a sabato 30 marzo, quando alle ore 16 si terrà la cerimonia di premiazione del concorso artistico.

Ore 11 partecipazione gratuita workshop dedicato allo spettacolo “Zuppa di sasso” laboratorio teatrale con Cristiana Traversa a Palazzo Ducale – Sala Tobino (piazza Napoleone).

Ore 15 – In collaborazione con la Provincia di Lucca a partecipazione gratuita aperta a tutti il workshop

“Il Teatro delle Possibilità”, con Laboratorio Sociale Impossibile Arte Possibile a Palazzo Ducale

Sala Tobino (piazza Napoleone).

Mercoledì 20 marzo

Ore 9,30/10,30 e 10,30/11,30 in collaborazione con la Biblioteca Agorà workshop a partecipazione gratuita per le scuole “Chi è rimasto indietro?” un laboratorio Creativo di Cristiana Traversa al Centro Culturale Agorà – Sala Laboratorio Biblioteca (piazza dei Servi).

Ore 21:30 – In collaborazione con Cineforum Ezechiele 25:17 la proiezione del film Vanya sulla 42a strada, diretto da Luis Male all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte in Piazza San Martino

Venerdì 22 Marzo

Ore 16, incontro con il pubblico ad ingresso gratuito aperto a tutti con l’attore Alessio Boni, all’uditorium di San Micheletto – Sala dell’Affresco (via Elisa – Lucca).

Ore 17,30 il workshop a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria, “La parte dello spettatore”

laboratorio di critica teatrale con Igor Vazzaz, alla biblioteca Comunale di Porcari.

Sabato 23 marzo

Dalle ore 9,30 alle ore 16 – Prima giornata di Vetrina riservata a operatori teatrali di Spettacoli in prima nazionale selezionati tramite LTF Bando Vetrina. Auditorium Vincenzo da Massa Carrara e Centro SPAM! – Porcari.

Dalle ore 9,30 alle 16 – Workshop “La parte dello spettatore”, visione degli spettacoli Laboratorio Critica Teatrale con Igor Vazzaz – Auditorium Vincenzo da Massa Carrara e Centro SPAM! – Porcari

Ore 16 “La parte dello spettatore” I partecipanti al laboratorio votano lo spettacolo migliore

Presidente di Giuria Gabriele Rizza. Porcari Auditorium Vincenzo da Massa Carrara e Centro SPAM!

Ore 17 – In collaborazione con Libreria Pensieri Belli ad Ingresso gratuito e aperto a tutti Incontri d’Autore, “Rime Vitamine” con Bruno Tognolini a Palazzo Ducale – Sala Tobino (piazza Napoleone).

Domenica 24 marzo

Dalle ore 9,30 alle 15, Seconda giornata di Vetrina riservata agli operatori teatrali. Spettacoli in prima nazionale selezionati tramite LTF Bando Vetrina. A Porcari Auditorium Vincenzo da Massa Carrara e Centro SPAM! Porcari.

Dalle 9,30 alle ore 15 – Workshop “La parte dello spettatore” visione degli spettacoli – Laboratorio Critica Teatrale con Igor Vazzaz all’auditorium Vincenzo da Massa Carrara e Centro SPAM! – Porcari.

Ore 15, “La parte dello spettatore” I partecipanti al laboratorio votano lo spettacolo migliore. Presidente di Giuria Gabriele Rizza all’auditorium Vincenzo da Massa Carrara e Centro SPAM! – Porcari.

Dalle ore 16, alle 19, evento gratuito LTF Street – Festa Di Strada con Karacongioli, Anna Solinas e Trabagai – Loggiato Pretorio piazza San Michele.

Martedì 26 marzo

Ore 18/19:30 – Workshop “La parte dello spettatore”, laboratorio Critica Teatrale partecipazione gratuita con Prenotazione obbligatoria con Igor Vazzaz al Teatro Cinema Artè di Capannori.

Ore 20,45 – “La parte dello spettatore” a Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria. I partecipanti al laboratorio eleggono lo spettacolo vincitore della Vetrina. Presidente di giuria Gabriele Rizza

al Teatro Cinema Artè di Capannori

Ore 21 – In collaborazione con la Provincia di Lucca e con il Comune di Capannori si tiene l’interessante incontro ad ingresso gratuito e aperto a tutti “AUTISMO – Quanto è normale la normalità” con la Fabio Circelli e le associazioni del territorio al Teatro Cinema Artè di Capannori.

Ore 22 – con ingresso gratuito aperto a tutti – Out is me con Yuri Tuci al Teatro Cinema Artè di Capannori.

Giovedì 28 Marzo

Ore 9,30/10,30 e 10,30/11,30 e 14,30/15,30 e 17/18 Workshop “Muoviamoci! Movimento in gioco”

Laboratorio Teatrale di movimento a partecipazione gratuita con Anna Solinas e Carolina Cavallo a

Palazzo Ducale – Sala Tobino (piazza Napoleone).

Venerdì 29 Marzo

Ore 17 – Incontro con l’autore Teo Benedetti, Vita reale e vita digitale Mondi 2.0, esistenze quotidiane e ostacoli poco conosciuti, in collaborazione con la libreria Pensieri Belli, incontro ad ingresso gratuito aperto a tutti a Palazzo Ducale – Sala Accademia (piazza Napoleone).

Sabato 30 alle 21 (e in replica domenica 31 marzo alle ore 16) uno spettacolo spettacolo inserito nel cartellone In Famiglia a Teatro, che vede appuntamenti realizzati appositamente per offrire l’occasione a tutta la famiglia di assistere insieme agli spettacoli. Arriva quindi il divertente Shrek, l’orco buono protagonista di una serie di film sbarca a teatro in un musical con Stage11, Metropolis e Rockopera al Teatro del Giglio.

Lunedì 1 aprile

Ore 21,30 – In collaborazione con il Circolo del Cinema Lucca “Morte di un commesso viaggiatore”

diretto da Volker Schlöndorff all’auditorium di San Micheletto – Sala Conferenze (via Elisa).

Lunedì 8 Aprile 2019

Ore 21:30 – In collaborazione con Circolo del Cinema Lucca si proietta il film Insoliti criminali diretto da Kevin Space all’auditorium si San Micheletto – Sala Conferenze

Lucca Teatro Festival – Scuole in scena!

Si rinnova anche la collaborazione con il Comune di Capannori grazie ad un programma di laboratori di teatro che si sono svolti nelle scuole del territorio comunale di Lucca e Capannori. Un lavoro multidisciplinare che si concretizza in diverse performance teatrali, ospitate al Cinema Teatro Artè martedì 26 marzo 2019.

Ore 10- Il Piccolo Principe – Primaria di Segromigno in Monte (Classi: I, II, III, IV, V A e V B)

Ore 11 – Peter Pan e i bambini che non vogliono crescere – Primaria Capannori (Classi: V A, V B e V C)

Ore 15- Sei Folletti nel mio cuore – Primaria di San Pietro a Vico (Classe: II)

Ore 16 – Di pianeta in pianeta – Primaria di San Pietro a Vico (Classe: V)

Ore 17 – L’Isola dei diritti dei bambini – Primaria di San Colombano (Classi: I, II, III, IV, V)

Gli spettacoli per un pubblico prevalentemente scolastico

Il Lucca Teatro Festival propone alle scuole sei spettacoli, che quest’anno anno avuto un grandissimo gradimento e sono quasi tutti andati sold out, in fascia antimeridiana, si svolgono al Teatro del Giglio e al San Girolamo.

Martedì 19 marzo, ore 9,45 – Zuppa di sasso – Accademia Perduta e Romagna Teatri

al Teatro San Girolamo

Mercoledì 20 marzo, ore 9,45 – Aida e il bambino che sognava l’Opera – Teatro Linguaggi al Teatro San Girolamo

Giovedì 21 marzo, ore 9,45 – Ballata d’autunno – Teatro nelle Foglie al Teatro del Giglio;

Ore 14,45 – Il gatto con gli stivali – Accademia Perduta – Romagna Teatri al Teatro San Girolamo.

Venerdì 22 marzo, ore 9,45 – Cattivini – Kosmocomico Teatro al Teatro San Girolamo

Mercoledì 27 Marzo – Ore 9,45 – Biancaneve, la vera storia – Teatro Crest al Teatro del Giglio;

Ore 11 – Il tenace soldatino di stagno e altre storie – Accademia Perduta e Romagna Teatri

al Teatro San Girolamo

Giovedì 28 marzo – ore 9,45 – Vassilissa e la Babaracca – Kuziba al Teatro San Girolamo

Lucca Teatro Festival – in tour

Il successo del Lucca Teatro Festival ha superato i confini provinciali e regionali, tanto che per il secondo anno, la Cattiva Compagnia Teatro è stata chiamata a proporre i propri spettacoli dalle finalità socio-pedagogiche rivolti a bambini e ragazzi delle scuole, nelle province di La Spezia e Pisa.

Giovedì 4 aprile 2019 alle 17 – Ernest e Celestine – La Cattiva Compagnia Teatro va in trasferta a Castelnuovo Magra – La Spezia (Teatrika Scenari).

Venerdì 12 aprile 2019 alle 21 “Il berretto a sonagli” sempre de La Cattiva Compagnia Teatro in scena a Vecchiano (Pi) al Cinema Teatro Olimpia.

Il programma completo di tutti gli appuntamenti del Festival si trova sul sito www.luccateatrofestival.it