Lucca Teatro Festival chiude con un record e dà appuntamento al prossimo anno

LUCCA – Il Lucca Tetro Festival – Che cosa sono le nuvole? è una manifestazione in crescita e chiude la stagione con la soddisfazione di aver portato a teatro quasi 6 mila persone, soprattutto bambini e ragazzi e di essere stata rappresentata da quattro artisti del calibro di Alessio Boni, Flavio Oreglio, Alessandro Benvenuti e Bruno Tognolini, ospiti d’onore di questa edizione.

Il festival, realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Teatro del Giglio, Comune di Lucca, Provincia di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, con il coinvolgimento del Comune di Capannori e il Comune di Porcari e con la Fondazione Cavanis, dà appuntamento al prossimo anno e apre la sua sezione – in tour portando gli spettacoli a grande richiesta nelle province vicine di Pisa, La Spezia e in Italia.

Quest’anno la manifestazione ha conferma la propria crescita, in termini di numeri di spettatori sfiorando le 6 mila presenze, di appuntamenti con un calendario di circa 50 eventi, in un mese, e di location portando anche in piazza San Michele, sotto il loggiato di palazzo Pretorio, 3 eventi aperti al pubblico. Grazie al sempre più importante coinvolgimento del Comune di Capannori, che ha ospitato alcuni eventi dedicati alle scuole al teatro Arté, del Comune di Porcari, che in collaborazione con la Fondazione Cavanis ha inserito nel Lucca Teatro Festival il cartellone degli eventi del “Teatro per famiglie” e ha ospitato la sezione vetrina dedicata agli aspetti professionali delle arti teatrali, che sono andati ad affiancarsi al Comune di Lucca.

Una cinquantina gli appuntamenti tra spettacoli, incontri e laboratori dedicati alle famiglie, alle scuole e ai giovani, per divertirsi e affrontare insieme importanti tematiche che aiutano a far crescere e a far dialogare. Il Festival in questa edizione è stato preceduto da una serie di appuntamenti a Porcari “Aspettando il Lucca Teatro Festival” con ospiti del calibro del comico Flavio Origlio, che si ripeteranno ancora nel novembre 2019 in attesa della prossima edizione.

“Vogliamo ringraziare tutti gli enti che sono stati al nostro fianco – sottolineano Giovanni Fedeli, Tiziana Rinaldi e Elisa D’Agostino de La Cattiva Compagnia – a partire dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, e che hanno rinnovato la loro fiducia in un evento che è ormai diventato centrale nella vita culturale della città, con una programmazione che si rivolge alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi. Intanto stiamo già lavorando alla prossima edizione che siamo sicuri saprà ancora sorprendervi.