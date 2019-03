Lucca Teatro Festival: arriva Shrek il musical e si parlerà di web con l’autore Teo Benedetti

LUCCA – Venerdì 29 Marzo alle 17 si approfondiranno alcune tematiche che coinvolgono il mondo dei ragazzi all’incontro con l’autore Teo Benedetti dal titolo “Vita reale e vita digitale Mondi 2.0, esistenze quotidiane e ostacoli poco conosciuti”, organizzato in collaborazione con la libreria Pensieri Belli, ad ingresso gratuito aperto a tutti a Palazzo Ducale – Sala Accademia (piazza Napoleone). Benedetti, autore lucchese del libro “Cyberbulli al tappeto. Piccolo manuale per l’uso dei social”, con la conduzione di Giovanni Fedeli, direttore artistico del Lucca Teatro Festival, approfondirà il dibattito sul mondo dei social network e su come un passo falso possa creare ogni volta effetti improbabili (e anche sgradevoli).

Sabato 30 alle 21 (e in replica domenica 31 marzo alle ore 16) al Teatro del Giglio arriva il musical per le famiglie: il divertente Shrek, l’orco buono protagonista di una serie di film. Lo spettacolo fra musica e recitazione con Stage11, Metropolis e Rockoperaè inserito nel cartellone In Famiglia a Teatro, che vede appuntamenti realizzati appositamente per offrire l’occasione a tutta la famiglia di assistere insieme agli spettacoli.

Il musical, ispirato al primo film di animazione della DreamWorks premiato nel 2002 agli Oscar e alla sovversiva fiaba dell’orco verde di William Steig. Ciò che seduce di questo spettacolo è la vittoria della bellezza interiore che diventa protagonista confermando che non è tutto oro quel che luccica, ma ciò che conta davvero sono i sentimenti e i legami.

Amicizia e amore sono la vera forza di questo brutto orco verde da sempre confinato dietro un muro di stereotipi e pregiudizi che lo ha reso sempre più schivo. Il mitico orco verde protagonista di una commedia frizzante ed esilarante, capace di incantare grandi e piccini.