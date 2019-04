Lucca Tattoo Expo 2019: VI edizione per la tre giorni dedicata al mondo dei tatuaggi

LUCCA – Mancano pochi giorni alla manifestazione lucchese che abbraccia l’arte millenaria del tatuaggio a tutto tondo, con i Patrocini di: Comune di Lucca, Provincia di Lucca, C.C.I.A.A, Lucca Crea, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e C.N.A.

La convention Lucca Tattoo Expo in pochi anni e divenuta una manifestazione tra le più apprezzate in Italia sia per il gran numero di Artisti Tatuatori presenti che per il grande pubblico che partecipa all’evento. Saranno oltre 200 gli artisti partecipanti provenienti da ogni città d’Italia e da numerose località estere come: Svizzera, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Russia, e paesi Latino Americani e Hong Kong.

Saranno inoltre presenti 30 aziende del merchandising, novità assoluta, la ristorazione all’interno del Polo Fiere è curata da T-Event International Street Food che presenta ai palati dei visitatori prelibati cibi tipici lucchesi,toscani, vegani e vegetariani.

La città di Lucca è in grado di offrire ai visitatori e agli Artisti ospiti della Lucca Tattoo Expo, tutta una serie di attrattive monumentali e storico/artistiche di grande richiamo: le Mura di Lucca, il sarcofago di Ilaria Del Carretto, l’Anfiteatro romano, la casa natale di Giacomo Puccini oltre alle caratteristiche strette vie che rendono Lucca una città a misura d’uomo definita anche “La Perla della Toscana”.

La convention avrà una ricaduta economica importante anche sull’ economia della Piana di Lucca; sono stati esauriti i posti letto in alberghi, B&B e affittacamere, mentre nel prossimo futuro, si prospetta anche un aumento del turismo come conseguenza.

Ma adesso entriamo nel merito dei vari stili di tatuaggio più richiesti: oggi non ci sono soltanto il giapponese, il traditional il realistico e il polinesiano, ma nuovi tatuaggi fusion ricchi di elementi decorativi e molto particolareggiati.

Bianco e nero o multicolor?

Molto dipende dai vari gusti di coloro che decidono di farsi tatuare, difficilmente chi ama il bianco e nero deciderà per quello a colori e viceversa. Una cosa è certa, i nuovi inchiostri colorati molto più efficaci per resa e durata, hanno contribuito al boom dei grandi tatuaggi colorati, che offrono effetti artistici un tempo inimmaginabili.

Come si sceglie un tatuaggio perfetto soprattutto se è il primo?

La prima cosa da fare è decidere quale parte del corpo si vuole tatuare: dovrà essere un tatuaggio che si senta come proprio e per tutta la vita, ” anche se adesso è possibile cancellare il tatuaggio attraverso un tipo di laser molto efficace “ oppure sovrapporre a un altro tatuaggio che soltanto grandi Maestri e professionisti presenti alla convention di Lucca riescono ad eseguire .

La seconda cosa da decidere è lo stile che piace di più; ci si può orientare andando su internet o su riviste specializzate e scegliere a quel punto il tatuatore che pratica lo stile prescelto e affidarsi alla sua esperienza di Artista.

Cosa bisogna valutare per individuare un bravo tatuatore?

La prima cosa da fare è scegliere uno studio di professionisti, dove poter visionare il portfolio dell’artista e dove i colori e le attrezzature monouso siano certificate, diffidare di persone che praticano il tatuaggio a casa propria, o in ambienti non idonei dal punto di vista igienico.

Quale è in assoluto il tatuaggio più difficile da realizzare?

Le coperture di vecchi tatuaggi ( in gergo , cover up) sono per lo più sfide molto complesse. Molte persone si rivolgono dopo molti anni dal primo o secondo tatuaggio per chiedere di modificare lo stesso , sono in enorme aumento sia in Italia che nel mondo. In questo caso la copertura o restyling, va concordata con il tatuatore: sarà lui ad indicare lo stile e il nuovo soggetto necessario a coprire perfettamente un vecchio tatuaggio.

SPETTACOLI COLLATERALI

Come è tradizione della convention Lucca Tattoo Expo, saranno presentati numerosi spettacoli ed esibizioni aperti al pubblico per grandi e piccini:

il contest più atteso dagli Artisti Tatuatori, i quali presentano di fronte ad una giuria di Guest Star i loro lavori svolti durante la tre giorni, ai vincitori dei vari stili verranno assegnate targhe al 1°-2°-3° classificato.

Saranno presenti le ballerine brasiliane dell’Ipanema Show con i costumi tradizionali del carnevale di Rio, il Team Naruto Italian Cosplayer , esibizione di Karate a cura della Palestra Samurai Karate di Lucca e l’esibizione di danze aeree con la Guest Star Sheila Verdi e inoltre la scuola di Pole Dance a cura Abacadaluna di Lucca e infine una esibizione di danza del ventre a cura della scuola Fuoricentro.

DJ Set e apericena a partire dalle ore 18,00 e una mostra permanente dell’Artista Maestro pittore Virgilio Rospigliosi e set fotografico permanente del maestro di fotografia Riccardo Bonuccelli. Come si può capire dal programma, Lucca Tattoo Expo, unisce in un unicum tre aspetti dell’ Arte, la pittura, il tatuaggio, la fotografia.

E’ previsto anche il ” trucca bimbi gratuito ” a cura di Incanto Party e Animazione.

Nella convention non mancherà nemmeno un altro momento culturale di grande rilievo letterario, verrà presentato il libro ” Il Tatuaggio Perduto “ dello scrittore e tatuatore Marco Fulgione esperto di cultura orientale, edito per i tipi dell’Edizioni Simple e verrà presentato da Gina Truglio della libreria UBIK di Lucca .

E’ prevista anche un’asta benefica, con la vendita di 10 T Shirt disegnante appositamente da 10 tatuatori presenti, l’intero ricavato verrà devoluto all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Sarà premiato anche il miglior Barbuto presente in convention e Mister e Miss Tattoo.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI COLLATERALI

Venerdì 12 aprile apertura al pubblico ore 14,00

Ore 18 ,00 apertura iscrizioni Tattoo Contest.

Ore 19,00 Apericena con DJ Set

Ore 22,00 Premiazione Tattoo Contest

Ore 23,00 chiusura manifestazione.

Sabato 13 aprile Apertura al pubblico ore 10,00

Ore 15,00 Scuola gratis di tatuaggio, lezione a cura di ” Impara Ora “.

Ore 15,00 Trucca Bimbi gratuito a cura di “Incanto Planner e Animazione”.

Ore 15,30 Esibizione Naruto Cosplayers

Ore 16,30 Presentazione del libro ” Il Tatuaggio Perduto” di Marco Fulgione

Ore 17,00 Esibizione di Pole Dance a cura di Abacadaluna

a seguire Special Guest Sheila Verdi, Star Danze Aeree

Ore 18,00 Esibizione da parte di IPANEMA SHOW ” cosplayers “

Ore 19,00 Apericena con DJ Set

Ore 21,00 Tattoo Contest

Ore 22,00 premiazione Tattoo Contest

Ore 23,00 Chiusura manifestazione

Domenica 14 aprile apertura al pubblico ore 10,00.

Ore 15,00 Scuola di Tatuaggio gratis a cura di “ Impara Ora”

Ore 15,00 Trucca Bimbi gratuito a cura di ” Incanto Planner e Animazione”

Ore 15,30 Esibizione Naruto Cosplayers

Ore 16,00 Esibizione di Arti Marziali a cura della Palestra Samurai Karate

Ore 16,30 Presentazione del Libro ” Il Tatuaggio Perduto ” di Marco Fulgione

Ore 17,00 Iscrizioni MR. Bearded, MR. Tattoo, Miss Tattoo

Ore 17,30 DJ e Drum Set

Ore 18,00 Apertura iscrizioni Tattoo Contest

Ore 18,30 Premiazione Miss e MR. Tattoo

Ore 18,30 Premiazione MR. Bearded

Ore 18,30 Asta Benefica ” T Shert For Children ”

Ore 19,00 Danza del Ventre a cura della Scuola Fuoricentro

Compagnia al AKHAWAT.

Ore 20,00 Tattoo Contest

Ore 21,00 Premiazione Tattoo Contest ( dei migliori tatuaggi della convention )

Ore 22,00 Chiusura Manifestazione

Con il solo ticket d’ingresso alla convention si potrà assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli in programma.

ORARI CONVENTION

Venerdì 12 Aprile dalle ore 14,00 alle ore 22,00

Sabato 13 Aprile dalle ore 10,00 alle ore 23,00

Domenica 14 Aprile dalle ore 10,00 alle ore 22,00

TICKET : venerdì euro 5,00 Sabato e Domenica euro 10,00 alle casse del Polo Fiere o in prevendita Viva Ticket.