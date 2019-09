Lucca: servizi sospesi il 14 settembre per la festa di Santa Croce

LUCCA – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che sabato 14 settembre, festa di Santa Croce, a Lucca saranno sospesi tutti i servizi solitamente non disponibili nelle giornate festive, tra cui anche il Centro prelievi della Cittadella della Salute “Campo di Marte”.

La continuità assistenziale (ex guardia medica) sarà attiva, sia per la Piana di Lucca che per la Valle del Serchio, dalle ore 10 di venerdì 13 settembre fino alle ore 8 di lunedì 16 settembre. Il 14 settembre è infatti giorno festivo anche per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta.