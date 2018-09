Lucca scelta come modello di centro storico commerciale al 6° Beijing Wangfujing International Brand Festival

LUCCA – Importante missione internazionale per il sindaco Alessandro Tambellini. Il primo cittadino di Lucca è stato infatti invitato a Pechino in occasione della sesta edizione del Beijing Wangfujing International Brand Festival, una serie di eventi culturali che vedono al centro Wangfujing, la principale strada pedonale dedicata al commercio, dove si trovano i negozi dei grandi marchi nella città. Tambellini è stato fra i relatori di un forum internazionale dedicato alle strade del commercio nell’ambito dell’urbanistica della città e ha parlato a una vasta platea di rappresentanti dei grandi marchi commerciali cinesi e internazionali dell’esempio di Lucca, inquadrando il contesto territoriale economico ed illustrando in dettaglio le caratteristiche del commercio nel centro storico, i mutamenti subiti a causa della rivoluzione della vendita online e dalla crescita del turismo. Sono stati inoltre descritti i principali indirizzi dell’amministrazione comunale volti a conservare l’immagine tradizionale della città, la qualità dell’offerta commerciale cittadina al passo con le esigenze del sistema economico contemporaneo.

Il sindaco ha parlato della moratoria adottata per porre un freno all’apertura di attività di ristorazione, il progetto europeo “Life Aspire” per la movimentazione sostenibile delle merci nel centro storico, dell’accordo con AirB&B per il recupero della tassa di soggiorno con cui il Comune finanzia le attività culturali e di promozione, delle politiche condotte in questi anni per allungare ai mesi invernali la stagione turistica, del sostegno a festival ed eventi tematici capaci di attrarre target di pubblico differenti provenienti da lontano ed infine della scelta e della valorizzazione di Giacomo Puccini quale ambasciatore privilegiato della città con la sua opera conosciuta universalmente.

Diverso l’impegno in Finlandia al Sibelius Fantasy Festival, sabato 22 e domenica 23 settembre, dove il primo cittadino sarà presente anche come presidente della Fondazione Giacomo Puccini. A Hämeenlinna, città natale di Jean Sibelius (1865-1957) simbolo dell’identità musicale finlandese, la casa natale del compositore è dal 1965 un museo aperto al pubblico, un’occasione per confrontarsi con un modello simile a Lucca e valutare collaborazioni con casa Puccini e con le molteplici attività musicali della nostra città.

Il sindaco è stato accompagnato nella missione dal responsabile delle relazioni esterne della Fondazione Puccini Luigi Viani: le trasferte e l’ospitalità sono a carico delle organizzazioni cinese e finlandese. L’amministrazione comunale ha provveduto a sostenere solo le spese di rientro dalla Finlandia per una cifra complessiva di 222 euro.