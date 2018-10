Lucca Puccini Days: una poltrona al Teatro del Giglio a soli 2 euro

LUCCA – Come già hanno fatto i più prestigiosi teatri italiani –tra tutti, la Scala di Milano – anche il Teatro del Giglio offre ai propri spettatori under 26 e agli studenti universitari il biglietto a due euro per alcuni appuntamenti del festival Lucca Puccini Days, realizzato da Comune di Lucca, Teatro del Giglio, Fondazione Giacomo Puccini con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e i patrocini di MIBAC – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana e AGIS Toscana. Un atto di attenzione e disponibilità nei confronti di giovani e giovanissimi, e un modo per avvicinare alla concertistica classica le nuove generazioni, che già dimostrano ormai da anni grande interesse per i titoli operistici del Teatro del Giglio.

I biglietti a due euro possono essere acquistati alla Biglietteria del Teatro del Giglio per due concerti dei Puccini Days 2018: quello del 30 novembre con il Quartetto d’Archi del Teatro alla Scala e Simone Soldati al pianoforte, e quello del 7 dicembre dal titolo “Giacomo Puccini, pagine sinfoniche” con Beatrice Venezi alla guida dell’Orchestra della Toscana.

Un’operazione che va di pari passo con i vantaggiosi “pacchetti famiglia” proposti, anche questi, per i concerti del 30 novembre e del 7 dicembre: dieci euro per i nuclei familiari di tre persone, quindici euro per quelli composti da quattro persone.

Il Teatro del Giglio, la Fondazione Giacomo Puccini e il Comune di Lucca ringraziano tutti i soggetti che direttamente o indirettamente supportano le loro attività: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, Unicoop Firenze, Banco di Lucca e del Tirreno, Banco BPM, EGO Wellness Resort, Manifattura Sigaro Toscano.