Lucca Puccini Days 2018: le attività collaterali

LUCCA – Presentati gli eventi che accompagnano il festival Lucca Puccini Days 2018: in cartellone presenti attività che includono appuntamenti non unicamente musicali, si va da concerti a spettacoli, a convegni, presentazioni e anche spazi dedicati alla musica bandistica popolare.

Il festival Lucca Puccini Days, l’appuntamento che la città di Lucca dedica al suo più illustre concittadino, anche nella sua quinta edizione affianca ai molti nomi di punta del mondo dello spettacolo nazionale e internazionale un fitto calendario di appuntamenti realizzato grazie al supporto di enti, istituzioni e associazioni del territorio.

A presentare le “attività collaterali” sono state presentate da Manrico Ferrucci, direttore generale del Teatro del Giglio, Giovanni Del Carlo, Amministratore Unico del Teatro del Giglio, Gabriella Biagi Ravenni, presidente del Centro Studi Giacomo Puccini e Massimo Marsili, direttore della Fondazione Puccini.

Centro della presentazione è stato il sottolineare l’importanza delle associazioni che hanno contribuito alla lavorazione di questo programma; “forse definirle attività collaterali non rende abbastanza bene l’importanza che questi appuntamenti ricoprono – afferma Giovanni del Carlo -. Sono anche occasioni per avvicinare all’opera un pubblico talvolta non propriamente simpatizzante”.

Il ricco cartellone di eventi ha già preso il via con Suor Angelica e Gianni Schicchi e impegnerà la città di Lucca fino al 22 dicembre e sarà sostenuto e integrato da concerti e attività di grande rilievo artistico e culturale, che al loro interno riserveranno uno speciale spazio di omaggio e tributo alla figura di Giacomo Puccini e alla sua opera.

Tutto questo è reso possibile grazie alle tante collaborazioni con I.S.S.M. “Luigi Boccherini”, Fondazione Cavanis, Cappella Santa Cecilia di Lucca, Cluster – Associazione dei Compositori – Lucca, Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, FLAM, Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani, ANBIMA Lucca, AED Associazione Europea Danza – Dance Meeting.

È un calendario ricco di intrecci fra le associazioni di diversa natura-

Un primo appuntamento collaterale si è già tenuto lo scorso 3 novembre, all’Auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Porcari, si è tenuto il Concerto dell’Orchestra Giovanile Cavanis diretta da Roberto Presepi, un omaggio a Giacomo Puccini con la partecipazione del duo pianistico Datteri-Lencioni. L’evento è stato realizzato a cura della Fondazione Cavanis.

Prossimo appuntamento collaterale è in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, che si terrà giovedì 15 novembre alle 16 a Palazzo Pretorio.

Nell’occasione Gabriella Biagi Ravenni terrà una conferenza dal titolo «A Lucca non ci è da far niente»? Puccini prima dell’opera, mostrando quante cose Puccini avesse fatto a Lucca prima de Le Villi, sulla scorta delle notizie nuove e nuovissime emerse negli ultimi anni sulla vita artistica del Maestro nella nostra città.

“Ho usato questa frase pucciniana che è stata interpretata in maniera sbagliata – afferma Gabriella Biagi Ravenni-, invece proprio per sottolineare quanto effettivamente fatto da Puccini prima de Le Villi. Sarà un appuntamento alla scoperta di un giovane Puccini, grazie anche a nuovi documenti studiati“.

Altro appuntamento di incontro collaterale intrecciato si terrà sabato 17 novembre alle 17, nell’Oratorio di San Giuseppe, si terrà il concerto pianistico di Eunmi Ko curato dall’associazione dei compositori lucchesi Cluster e sarà anche l’evento conclusivo di Cluster Music Festival.

Ci sarà inoltre un nuovo appuntamento il 24 novembre ore 21.15 (Auditorium Vincenzo da Massa Carrara – Porcari) che rientra nell’ambito del progetto “L’opera in sessanta minuti” del Circolo Amici della Musica A. Catalani, a cura della Fondazione Cavanis e vedrà la messa in scena de La bohème di Giacomo Puccini.

Un altro appuntamento è dedicato alla presentazione del libro di Emiliano Sarti Puccini al Giglio. Le opere di Puccini al teatro di Lucca (Dreambook, Pisa). L’autore con questo testo si propone di ripercorrere la storia delle rappresentazioni pucciniane al Teatro del Giglio nell’arco di oltre cento anni, dal 1891 fino ai giorni nostri, riportando i nomi di tutti i cantanti che interpretarono le opere, del direttore d’orchestra, del regista e le vicende che accompagnarono le diverse esecuzioni, facendo largo uso delle cronache dei giornali locali, le più significative delle quali vengono interamente riportate. “Voglio anche sfatare il mito che Puccini non fosse amato dai lucchesi – afferma Sarti presente alla conferenza -, mostrando come fossero bene accolte le sue rappresentazioni”.

Flam – Federazione Lucchese delle Associazioni Musicali ha programmato una visita guidata e un concerto organistico per il 1° dicembre alle 16 nella Cattedrale di San Martino, ha programmato una visita (1° dicembre ore 16, Cattedrale San Martino).

Sempre nella Cattedrale lucchese, la Cappella Santa Cecilia eseguirà il 2 dicembre alle 10.30 la messa in suffragio di Giacomo Puccini e di tutti i musicisti lucchesi scomparsi; la Messa sarà accompagnata con musiche della famiglia Puccini e di Emilio Maggini.

Domenica 2 dicembre alle 17.30 nell’Auditorium Istituto Boccherini, ci sarà un evento dedicato al Maestro Renzo Gori, compositore, maestro di coro e docente di solfeggio ed esercitazioni corali per oltre venticinque anni all’istituto Boccherini, dove ha formato moltissimi musicisti.

Gabriella Biagi Ravenni, che fu studentessa di Gori, parlerà del Maestro quale promotore della nascita della Fondazione Giacomo Puccini e della valorizzazione “pionieristica” di Puccini negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Saranno eseguiti brani del Maestro Gori per orchestra da camera e per coro a cappella, ricordandone così anche la vocazione compositiva (l’evento è a cura dell’I.S.S.M. “Luigi Boccherini” in collaborazione con Fondazione Giacomo Puccini).

Altri appuntamenti collaterali si terranno nella Chiesa di San Cristoforo, in via Fillungo, il 9 e 16 dicembre alle ore 11.30 e 15 dicembre alle ore 15.30, e vedranno i concerti delle Bande Musicali della Provincia di Lucca: Sillico, Nozzano e Colle di Compito. La partecipazione delle bande ai Lucca Puccini Days è possibile grazie alla collaborazione con l’ANBIMA l’Associazione Nazionale delle Bande Italiane.

L’AMBIMA a Lucca esprime una grande base associativa con ben 34 complessi nella provincia per un totale di 142 nell’intera regione Toscana. Le bande rappresentano un importante interlocutore culturale perché, grazie alla scuola di musica che ciascuna banda ha, avvicina al mondo della pratica strumentale i giovani che successivamente intraprendono corsi di formazione specialistici come licei musicali ed il conservatorio.

Marsili in conclusione afferma: “è un programma molto ricco e di grande qualità che è stato diviso da primo programma proprio per dare risalto a questi appuntamenti. C’è un fil rouge che collega i vari protagonisti del nostro territorio, un presupposto a cui tutti ci dovremmo legare, che Giacomo Puccini è il più grande compositore di Lucca e uno dei tre più importanti compositori di lirica in assoluto, terzo solo dopo Verdi e Mozart”.

La presentazione si conclude con una necessita evidente, quella di avvicinare il pubblico più giovane alla lirica e di riuscire a rendere il pubblico più intercambiabile possibile.