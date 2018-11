Lucca per l’ambiente sul nuovo regolamento per gli artisti di strada

LUCCA – <<Ottimo lavoro dell’assessore Mercanti quello di vietare,all’interno del nuovo regolamento sugli artisti strada, l’utilizzo di animali per gli spettacoli.

Piano piano, a piccoli passi, la nostra città diviene più rispettosa degli amici animali che non sono più visti come mera fonte di lucro da sfruttare in ogni modo possibile ma si crea loro una tutela crescente.

Prima lo stop al circo, poi la creazione dell’osservatorio affari animali e adesso il coronamento anche di questa azione voluta fortemente dal nostro movimento, un no secco all’utilizzo di animali in quelli che spesso sono tristi spettacoli di sfruttamento, non educativi per le giovani generazioni (nemmeno per le altre chiaramente).

Lucca per l’ambiente rivendica anche questa azione positiva, maturata grazie ad una giunta sensibile e ricettiva in tema di diritti animali e ad incontri serrati nel caldo sole estivo.

Un sentito merito anche al consigliere Olivati che ha investito il nostro gruppo di questa elaborazione e un grazie a Valentina Mercanti che lo ha tradotto in regolamento.

Certi che si sia solo all’inizio di un percorso che porterà altri risultati positivi>>.

Lucca per l’ambiente