LUCCA – C’è un po’ di Lucca nel mondo grazie a Photolux Festival, la biennale internazionale di fotografia. Proseguono i riconoscimenti e gli attestati di stima per la manifestazione ideata e diretta da Enrico Stefanelli: nei giorni scorsi, infatti, Stefanelli era in Germania, a Wetzlar, per prendere parte alla giuria che assegna il prestigioso “Leica Oskar Barnack Award 2019“, premio che dal 1979 va al progetto che meglio sa esprimere la relazione tra uomo e ambiente. Gli appuntamenti per Photolux Festival sono poi proseguiti in Malesia: qui Stefanelli ha partecipato al “Kuala Lumpur International PhotoAwards“, in qualità di membro di giuria e di relatore per una conferenza sulla fotografia italiana.

“Sono felice e onorato di far parte della giuria del “Leica Oskar Barnack Award 2019” insieme a esperti internazionali e fotografi del calibro di Steve McCurry e Max Pinckers – ha detto -. In Malesia ho avuto la possibilità di tenere una conferenza sulla fotografia italiana: è stata quella l’occasione per parlare più approfonditamente di Photolux e di Lucca, delle sue bellezze e delle sue numerose interconnessioni. Da sempre infatti perseguiamo un duplice obiettivo: da un lato vogliamo esportare il più possibile il nome di Lucca e di Photolux nel mondo, dall’altro occasioni come questa sono importanti per arricchire il nostro bagaglio colturale e confrontarci con mondi molto diversi da quelli a cui siamo abituati. Questo ci permette di crescere e migliorare per proporre sempre qualcosa di nuovo e interessante“.

In attesa della Biennale – Conquiste, Rivoluzioni, Oltre i muri. Tutto questo, ovviamente, in attesa dell’appuntamento clou di questo 2019: ovvero il grande ritorno della Biennale, in programma a Lucca dal 16 novembre all’8 dicembre, dal titolo “Conquiste, Rivoluzioni, Oltre i muri”. Come sempre saranno coinvolti numerosi spazi espositivi del centro storico. Non mancheranno le esposizioni di grande interesse tra cui i migliori scatti presentati al “World Press Photo 2019” (il concorso di fotogiornalismo più famoso al mondo). E poi ancora premi, concorsi, talk e letture portfolio che richiameranno ancora una volta a Lucca addetti ai lavori e appassionati da tutto il mondo.

Per maggiori informazioni: http://www.photoluxfestival.it/it/