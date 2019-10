Lucca Linux Day 2019: questo sabato al Foro Boario

LUCCA – Luccalug, associazione che dal 2007 si occupa di informatica, software e hardware libero ed alfabetizzazione digitale, organizza il “Lucca Linux Day 2019”, appuntamento questo sabato 26 Ottobre, al Foro Boario di Lucca. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà dalle 14.30 alle 19.30.

Il Linux Day è una manifestazione italiana finalizzata alla promozione dei sistemi operativi GNU/Linux e della tecnologia libera, che si svolgerà, anche per quest’anno, in contemporanea in moltissime città italiane.

Il “Lucca Linux day” si svolgerà durante il pomeriggio presso la nostra sede al Foro Boario di Lucca al cui interno noi soci allestiremo tavoli dimostrativi, relativi a Linux, stampa 3D, Radio, programmazione, Intelligenza artificiale e altro, mentre l’ITIS Fermi, con cui quest’anno collaboreremo, mostrerà alcuni progetti di elettronica basati su Arduino costruiti dagli studenti.

Per maggiori informazioni e per il programma completo www.luccalug.it/linuxday/2019/

La pagina dell’evento nazionale www.linuxday.it

Il Luccalug è un gruppo nato nel 2007 per promuovere la conoscenza e la diffusione del software libero, in particolare del sistema operativo GNU/Linux, dal 2011 i temi di discussione e confronto all’interno dell’associazione si sono allargati a tutto il mondo del free software e dell’ open hardware.

Si pone come centro di riferimento per i lucchesi che usano o che vorrebbero usare GNU/Linux e per gli appassionati dell’informatica e dell’elettronica libera in generale