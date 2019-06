Lucca: inaugurata la scultura donata da AIDO nella hall dell’ospedale “San Luca”

LUCCA– E’ stata inaugurata oggi (9 marzo) nella hall dell’ospedale “San Luca” di Lucca la scultura donata dall’AIDO, opera dell’artista lucchese Alessandra Politi Pagnoni.

Dopo la scopertura della statua, di fronte a rappresentanti dell’Azienda sanitaria e di associazioni, si è svolta la benedizione da parte di padre Giampaolo Salotti, vicario episcopale e parroco dell’ospedale.

Tutti i presenti hanno quindi ringraziato in particolare i donatori di organi e tessuti e le loro famiglie.

La direttrice del “San Luca” Michela Maielli ha introdotto gli altri partecipanti all’evento ed ha sottolineato l’importanza del dono di una parte di sé per dare vita ad altre persone. L’opera, per la quale la dottoressa Maielli ha ringraziato AIDO e la scultrice, è quindi dedicata in primo luogo a tutti coloro che con un straordinario gesto hanno dato a chi era in grande difficoltà una nuova e fondamentale occasione ed una migliore qualità della vita.

Il presidente di AIDO Lucca Arturo Giannoni ha fatto anche presente che losguardo è proteso anche in avanti, al futuro, per sensibilizzare coloro che non hanno ancora deciso di aderire all’AIDO. L’obiettivo è dunque quello di interrogare le coscienze e spronare a dire di sì alla vita, alla donazione di organi. Ha anche sottolineato l’entusiasmo con cui l’artista ha aderito all’input di AIDO, consapevole del valore che la scultura doveva generare: ha usato il cuore e le mani per traslare il sogno del dono in realtà ed il risultato non poteva che essere l’emozione di una nuova vita.