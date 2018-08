Lucca e i mercati: al Foro Boario quattro appuntamenti tra settembre e gennaio per vendere l’usato

LUCCA – Sempre più Lucca si sta caratterizzando per la sua offerta turistica, creando anche opportunità di intrattenimento per i turisti. Un intrattenimento che non è forzatamente legato allo spettacolo, ma anche al commercio, come dimostrano le numerose opportunità che la città offre in termini di mercati e mercatini, non solo in centro, ma anche nelle immediate periferie.

Mentre fino a poco tempo fa erano poche le occasioni per curiosare tra banchetti di merce più o meno artigianale e usata, adesso queste si stanno moltiplicando, come dimostra anche la recente delibera del Comune di Lucca che assegna alle associazioni ‘Lucca In’ e ‘Lucca in vita’ gli spazi esterni del Foro Boario, destinati a ospitare attività di vendita e libero scambio per i mesi che restano del 2018, stilando un vero e proprio calendario di quelli che si annunciano essere mercatini ‘delle carabattole’ decisamente interessanti.

In sostanza, le due associazioni che si sono classificate prima e seconda nella graduatoria stilata dal Comune di Lucca avranno due mercati ciascuna, posticipando la data di settembre per il poco tempo a disposizione per organizzare il mercato.

Ecco quindi il mercato al Foro Boario: 8 e 9 settembre (a cura dell’associazione Lucca In); 27 e 28 ottobre (a cura dell’associazione Lucca In); 24 e 25 novembre (a cura dell’associazione Lucca In Vita); 26 e 27 gennaio (a cura dell’associazione Lucca In Vita).