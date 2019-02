Lucca e Capannori: cambiano alcuni pediatri di libera scelta, le info per le famiglie

LUCCA – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica ai genitori dei minori residenti nel Comune di Lucca che a partire da venerdì 1° marzo 2019 prenderà servizio, come pediatra di famiglia convenzionato titolare, Federica Ceciarini, che avrà il proprio ambulatorio in Via Pisana n. 966 a S. Anna – Lucca.

La dottoressa Ceciarini, in qualità di pediatra convenzionato, potrà acquisire ufficialmente le iscrizioni dei bambini finora assegnati ad Anna Paola Cavalletti e che, dal suo pensionamento, sono stati assistiti da Francesca Simi o dalla sua sostituta Vanessa Bianchi.

Pertanto, i genitori interessati sono invitati a recarsi agli sportelli della Medicina di Base nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” – Edificio B 1° piano (previa prenotazione al n. 0583/449800) per ufficializzare la nuova scelta del pediatra.

Si precisa che fino a lunedì 25 febbraio l’assistenza sul Comune di Lucca sarà garantita dalla pediatra di libera scelta Francesca Simi (o dalla sua sostituta), che cesserà a partire dal giorno successivo, martedì 26 febbraio. Nei giorni di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio, gli assistiti che hanno necessità di visite o prestazioni non derogabili possono rivolgersi ai seguenti medici pediatri di libera scelta associati: Giovanni Buono (ambulatorio Viale Castracani n. 153 – Arancio – tel. 0583.469442) e Maria Rosaria Di Vincenzo (ambulatorio Via Pisana, 966 – S. Anna – 0583.316527).

Anche nella pediatria di gruppo di Zone, Viale Europa 1/d Lammari (Capannori), nei prossimi gironi sono previsti degli avvicendamenti. Infatti, il pediatra di famiglia Giuseppe Fontana, che cesserà l’attività per raggiunti limiti di età, sarà sostituito da Chiara Domenici a partire dal 28 febbraio 2019 (ambulatorio Viale Europa 1/d Zone – Lammari) e Ivo Iacopetti, che cesserà anch’egli per limiti di età, sarà sostituito, con incarico temporaneo, da Vanessa Bianchi dal 1° marzo 2019 (che sostituisce temporaneamente la dottoressa Francesca Simi titolare dell’incarico – ambulatorio di Viale Europa 1/d Zone Lammari). Per necessità inderogabili gli assistiti di Ivo Iacopetti per il solo giorno di giovedì 28 febbraio 2019 potranno rivolgersi agli altri pediatri del gruppo (Alessandro Catassi e Graziano Vierucci).