Lucca Creative Hub cerca idee creative da realizzare sul territorio

LUCCA – Lucca Creative Hub cerca idee creative da accompagnare e trasformare in progetti imprenditoriali realizzabili con ricadute positive sul contesto sociale, culturale e ambientale del territorio di riferimento. La call è stata lanciata oggi (sabato 20) nella Chiesa di Santa Caterina in occasione dell’evento di chiusura del progetto promosso dal Comune di Lucca, due anni dopo il ‘calcio di inizio’. Una mattinata di confronto sulla cultura dell’innovazione e la capacità di rigenerare spazi per creare luoghi.

Di cosa si tratta? Lucca Creative Hub propone un percorso di accompagnamento, formazione e networking destinato per singoli o gruppi che hanno una passione o un’idea e vogliono capire se possono trasformarla in vero e proprio lavoro, oppure per realtà già avviate che vogliono capire come testare e promuovere un nuovo servizio/prodotto. La call, realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Lucca e il Polo tecnologico lucchese, darà via a un percorso laboratoriale dinamico – Lucca Creative Lab – della durata di circa 3 mesi, con incontri settimanali o bisettimanali, che permetterà di sperimentare attraverso strumenti concreti come utilizzare la leva della creatività per rendere la propria impresa innovativa e sostenibile e metterà i partecipanti in contatto con altre realtà in grado di supportare il proprio progetto.

<<Il lavoro svolto sul territorio in questi anni di progetto ci ha portato ad individuare alcuni settori economici che a Lucca hanno un potenziale ancora poco sfruttato – spiega il sindaco Alessandro Tambellini -. Al tempo stesso abbiamo incontrato molti giovani con idee brillanti che avevano però bisogno di essere accompagnate e supportate. Crediamo che come amministrazione sia nostro compito creare le condizioni per uno sviluppo economico del territorio a 360° e rafforzare le competenze di giovani e meno giovani per creare prodotti e servizi che sappiano generare impatti sociali positivi>>. – spiega il sindaco-. Al tempo stesso abbiamo incontrato molti giovani con idee brillanti che avevano però bisogno di essere accompagnate e supportate. Crediamo che come amministrazione sia nostro compito creare le condizioni per uno sviluppo economico del territorio a 360° e rafforzare le competenze di giovani e meno giovani per creare prodotti e servizi che sappiano generare impatti sociali positivi>>.

Info per partecipare alla call: www.luccacreativehub.org/2018/ 10/19/luccacreativelab/

Lucca Creative Hub è un progetto del Comune di Lucca in collaborazione con Macchine Celibi, Spazi Attivi, E_pic, Caritas Diocesana, ecc.. per rigenerare gli spazi dell’ex Manifattura Tabacchi, promuovendo, al tempo stesso, la costruzione di nuove economie per il territorio.