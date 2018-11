Lucca Crea Srl e Scuola IMT Alti Studi Lucca danno vita al Game Science Center per la ricerca scientifica

LUCCA – A Lucca due realtà di eccellenza nella ricerca e nel gioco, laScuola IMT Alti Studi Lucca e Lucca Crea, hanno deciso di unire le forze per dare vita al Game Science Center, un centro di ricerca interuniversitario in materia di game science, aperto alla partecipazione e alla collaborazione di altre istituzioni del mondo universitario e scientifico.

Il centro, con sede nel campus della Scuola IMT, si prefigge di dare risalto e coerenza alle attività di ricerca nazionali e internazionali in cui è presente il tema del gioco, aggregando i ricercatori che le conducono e favorendo lo scambio di idee e le pratiche di ricerca multidisciplinare. Inoltre, il centro fornirà l’opportunità di creare un ponte con i settori produttivi che utilizzano il gioco come modello di comprensione, come strumento o direttamente come prodotto, come il settore dell’intrattenimento, ma anche quello che analizza le risorse umane o quello che mira a potenziare gli strumenti per l’educazione e il pensiero strategico.

Il centro può inoltre svolgere un ruolo importante nel promuovere e sostenere le attività di formazione che la Scuola IMT attiva sul territorio e che prevedono l’uso dei giochi, come strumento di divulgazione di contenuti e competenze, la gamification di attività proprie della terza missione, la disseminazione e valorizzazione della game science.

<<Con il gioco si imparano le regole – ha sostiene Vietina –, si socializza, si impara a confrontarci con gli altri. Ne sappiamo da sempre la valenza educativa in molti campi e ne conosciamo il valore culturale. Servono studi che si possano poi utilizzare a favore di enti, aziende, istituti di formazione e aziende dell’editoria>>.

<<Quello che manca oggi – sottolinea Bilancini – e che vogliamo realizzare a Lucca, sono studi concreti che spieghino che tipo di gioco sviluppa quali capacità o aree del cervello. Da qui l’idea di dare vita a studi scientifici su gruppi di persone>>.

<<L’amministrazione comunale è convinta dell’utilità di questo progetto – ha commentato Lemucchi – anche perché mettere in rete e far collaborare attivamente le realtà cittadine, e in questo caso anche altre città, è una dei nostri obiettivi primari. Ancora di più se i risultati di questi studi saranno poi a servizio del territorio”.

<<Play Modena è pronto a sostenere l’iniziativa – ha concluso Ligabue – e a fare la sua parte, dando così da arrivare a formare una rete che possa attuare studi scientifici seri sulla validità del gioco>>.