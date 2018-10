Lucca Comics&Games: al via le mostre di Palazzo Ducale che ci accompagnano al Festival

LUCCA – Tutto pronto per il più importante evento crossmediale europeo, dedicato al mondo del fumetto, dell’immagine, del videogioco, della letteratura fantasy e del gioco da tavolo. E’ partito ufficialmente il conto alla rovescia versa l’edizione 2018 di Lucca Comics & Games, realizzato da Lucca Crea insieme al Comune di Lucca,nel centro storico della città toscana, dal 31 ottobre al 4 novembre, con il primo atto: l’inaugurazione delle mostre principali. Sette le esposizioni già visitabili a Lucca, che rendono omaggio ad altrettanti grandi maestri di tutto il mondo e ci accompagnano a scoprire nuove, a volte imprevedibili tendenze.

Il taglio del nastro delle mostre a Palazzo Ducale (Lucca – piazza Napoleone), alla presenza delle autorità cittadine è infatti il tradizionale primo atto della manifestazione. Nella prestigiosa sede affrescata, che fu la reggia della sorella di Napoleone, principessa di Lucca ai primi dell’800, ogni anno i grandi autori del fumetto, dell’illustrazione fantasy, per l’infanzia e della game art, diventano protagonisti di una serie di esposizioni “personali”, organizzate in un percorso espositivo, ad ingresso libero (dal 13 al 31 ottobre feriali 15/19, festivi ore 10/13 e 15/19; dal 1 al 4 novembre 9/19).

LEIJI MATSUMOTO – Sensei dallo spazio

Nessuno come Leiji Matsumoto ha incarnato i valori profondi del Giappone degli anni ’70, trasformandoli in narrazioni e personaggi che si sono impressi indelebilmente nell’immaginario collettivo, non solo nipponico Le lunghe saghe spaziali di Matsumoto sono in primo luogo dei racconti morali: la comunità ideale a bordo della “Corazzata Spaziale Yamato” (1975) riscatta con il suo spirito di sacrificio la sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale; l’apparentemente anarchico “Capitan Harlock” (1977) propone a sua volta, sulla sua astronave Arcadia, un modello di comunitarismo ideale contrapposto a una Terra in preda all’edonismo e al consumismo del boom economico; infine il romanzo di formazione “Galaxy Express 999” (ancora 1977) racconta il viaggio di un ragazzo che, guidato da una donna che gli fa da madre e da prima, irraggiungibile, amante, matura e trova finalmente il suo posto nel mondo. La mostra, si compone di 40 dei suoi originali scelti appositamente per i suoi fan italiani.

La metamorfosi e la scoperta. L’universo illustrato di BENJAMIN LACOMBE.

Classe 1982, è uno dei più apprezzati illustratori per ragazzi della nuova scuola francese. Ha esposto i suoi lavori nelle più importanti gallerie del mondo come L’Art de rien (Parigi), Dorothy Circus (Roma), Ad hoc art (New York), Maruzen (Tokio). A lui sarà dedicata una personale che raccoglierà le tavole originali di alcuni dei suoi più importanti e recenti lavori incentrati su grandi figure femminili come “Alice”, “Carmen”, “Frida” e un assaggio del nuovissimo lavoro, ancora inedito, “Il mago di Oz”. Si ringraziano per la collaborazione la Galerie Daniel Maghen e Rizzoli Ragazzi.

NEAL ADAMS – Il lato oscuro del fumetto.

Le pagine create da Neal Adams sono diventate fonte di ispirazione per più di una generazione di autori, i suoi “tagli” nel montaggio hanno fatto scuola, le trame adulte hanno riportato i supereroi a una dimensione realistica. Lucca Comics & Games è onorata nell’esporre una splendida selezione delle sue tavole. Neal Adams è uno dei grandi maestri dei comics made in U.S.A che ha disegnato le storie dei personaggi più iconici della DC Comics: “Deadman”, “Lanterna Verde”, “Freccia Verde” e soprattutto “Batman”. La cupezza delle storie legate all’eroe di Gotham sono diventate un segno distintivo delle sue storie. Con Denny O’ Neil ha realizzato l’indimenticabile incontro del secolo: “Superman contro Muhammad Ali”.

JUNJI ITŌ – La spirale della mente. L’inferno della carne

Junji Itō rivela una cifra stilistica originale. Al tratto scarno e caricaturale dei suoi predecessori nell’horror, contrappone un minuzioso, elegante ed efferato realismo grafico, reso brutalmente efficace dalle sue approfondite conoscenze medico-anatomiche. Così, se da un lato il suo body horror colpisce e intriga il pubblico, dall’altro Itō dissemina i suoi lavori di sottotesti – dall’introspezione psicopatologica, alla critica sociale –, riuscendo nella difficile impresa di essere pop e intellettuale allo stesso tempo. Sue tematiche principali sono i disturbi di percezione, le somatizzazioni ossessivo-compulsive, le paure ataviche, la fascinazione per l’autodistruzione, l’alienazione. Nello sviluppo del suo discorso artistico Itō pesca a piene mani da altre forme espressive come il cinema (Hitchcock, la fantascienza classica, i b-movie), la letteratura (Lovecraft, King), la pittura (Dorè, Escher, Bosch). Junji Itō sarà ospite a Lucca Comics & Games in collaborazione con Star Comics.

JÉRÉMIE MOREAU – Movimento costante

Jérémie Moreau è il giovane talento francese a cui il Festival ha deciso di dedicare una mostra personale; per la prima volta in Italia i lettori potranno ammirare da vicino le opere di un vero astro nascente della bande dessinée che in pochi anni ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Speciale della Giuria Gran Guinigi 2015 per “La scimmia di Hartlepool”. Sopraffino interprete visivo di scrittori d’oltralpe come Lupano e Donner, Moreau ha anche incarnato le vesti di autore unico regalandoci capolavori come “Max Winson” e “La saga di Grimr”. L’autore ha spesso lavorato come character designer nel mondo dell’animazione, dimostrandosii un artista eclettico. In questa mostra potremo ammirare una selezione di alcune delle sue tavole e dei suoi acquerelli più affascinanti.

LRNZ – La visione rinascimentale di un artista contemporaneo

Lucca Comics & Games è onorata di ospitare nelle sale del Palazzo Ducale le opere di Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ. Dal collettivo dei Superamici a “Golem”, da “Astrogamma” a “Monolith”, senza tralasciare illustrazioni, copertine e il making del poster di Lucca Comics & Games 2018. Dotato di un segno riconoscibile e accattivante rimarrete stupiti dalla varietà delle opere esposte. Una full immersion all’interno del mondo distopico dell’autore romano.

SARA COLAONE – Nel Segno di Leda

Nata a Pordenone, ma bolognese d’adozione, collabora attivamente con Kappa Edizioni realizzando storie brevi e graphic novel; ricordiamo “Ciao ciao bambina” e il pluripremiato “In Italia sono tutti maschi”. Realizza numerose illustrazioni e copertine per importanti Editori italiani ed esteri. Grazie al suo tratto elegante ed evocativo immerge il lettore nelle atmosfere rarefatte delle sue storie. Premiata a Lucca Comics & Games 2018 come Migliore Disegnatrice per “Leda”. Che solo amore e luce ha per confine”.