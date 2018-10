Lucca Comics: si parla anche di sicurezza sul lavoro grazie all’iniziativa di INAIL, Azienda USL Toscana nord ovest e Comune di Lucca

LUCCA – Veicolare i temi della sicurezza sul lavoro in un contesto particolare come quello dei Comics e con un linguaggio nuovo, quello dei fumetti e dei videogiochi.

E’ l’obiettivo dell’iniziativa di prevenzione e di comunicazione portata avanti in questo 2018 dalla Direzione territoriale INAIL di Lucca e Massa Carrara insieme all’Azienda USL Toscana nord ovest ed al Comune di Lucca – in particolare con la Commissione consiliare speciale in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro – che partecipano alla manifestazione “Lucca Comics & Games 2018” con uno stand al Real Collegio in Piazza del Collegio nei giorni dal 31 ottobre al 4 novembre con orario 9-19 (20 il sabato).

Nello stand sono disponibili vari materiali multimediali, a partire da filmati e brochure di Napo, il personaggio nato ormai più di vent’anni fa nell’ambito dell’Agenzia Europea per la Sicurezza di Bilbao con l’idea di rendere la sicurezza e la cultura della prevenzione un tema accessibile a tutti, senza barriere di lingua, età o livello di istruzione ( https://www.napofilm.net/it/ napos-films/films).

Saranno poi disponibili il videogioco “IndovINAILpericolo”, creato dalla Direzione Regionale Inail della Lombardia, il diario scolastico “Il mio Diario Sicuro” realizzato dalla Direzione Regionale Inail per la Liguria, una ampia selezione di prodotti editoriali Inail destinati in particolare a giovani e famiglie e infine una selezione dei prodotti (libri, giochi, poster, manufatti) realizzati da sei Istituti Comprensivi partecipanti al Progetto 42 del Piano Regionale di Prevenzione nell’ambito territoriale di Massa Carrara, messi a disposizione grazie all’Azienda USL Toscana nord ovest.

Lo stand sarà presidiato per l’intera durata della manifestazione da personale Inail ed Usl, disponibile a fornire informazioni sui temi della sicurezza sul lavoro e sui progetti in corso.

L’obiettivo che l’iniziativa si propone è quindi quello di veicolare la sicurezza come materia trasversale di interesse per tutti, ad ogni età ed in ogni ambito e momento di vita. Per questo appare particolarmente significativo il ricorso al linguaggio dei fumetti e dei videogiochi, come pure il contesto completamente estraneo a tematiche tecnicamente lavorative.