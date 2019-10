Lucca Comics: servizio navetta gratuito grazie al Parco Commerciale San Vito

<<Negli anni si è notata una certa predisposizione delle realtà commerciali del territorio al guar- dare passivamente ad un evento di grande portata come il Lucca Comics and Games, perché il cuore del suo svolgimento è strettamente quello del centro Storico, ma d’altro canto tocca an- che a noi dimostrare attenzione alle esigenze della città e del territorio, specialmente quello dell’hinterland, costituito anche dalla clientela generale della città di Lucca, che a causa del grande afflusso turistico si trova in difficoltà nel vivere appieno i giorni del Lucca Comics in mo- dalità pendolare. Pensando a questa viva esigenza del territorio circostante abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra area parcheggio ed il servizio navetta>> -. Questa la dichiarazione della Direzione del Parco Commerciale San Vito.

<<Ci piace credere che il Lucca Comics non sia solo una grande manifestazione Nazionale, ma che vissuta con lo giusto spirito possa favorire lo sviluppo di relazioni più vive tra Lucca e la sua pro- vincia, con questo spirito affianchiamo il Parco San Vito, pronti a sostenere un intenso lavoro nei giorni che verranno>>.