Lucca Comics & Games: Unicoop Firenze dedica uno spazio all’ambiente

LUCCA – Torna Lucca Comics & Games 2019 dal 30 ottobre al 3 novembre, dedicata al tema Becoming Human. Anche quest’anno Unicoop Firenze sarà presente. La cooperativa gestirà uno spazio ristoro al Real Collegio, con particolare attenzione al tema dell’ambiente e un allestimento che valorizza la linea ViviVerde e le ultime campagne, come quella sull’ambiente non è usa e getta per l’eliminazione dalla vendita dell’usa e getta in plastica, quella per lo stop alle cassette di polistirolo in pescheria e quella sull’introduzione dei nuovi incarti biodegradabili.

All’interno dello spazio Unicoop Firenze anche un corner per la degustazione gratuita del caffè Fior Fiore, per valorizzare la scelta di Coop sulle capsule biodegradabili.

Per i più piccoli, Unicoop Firenze propone il laboratorio didattico verde “Alla scoperta dell’ecologia quotidiana nel villaggio delle buone pratiche”. Le attività si tengono all’interno del villaggio eco-friendly e sono volte a sensibilizzare i bambini di età indicativamente da 5 a 10 anni sul tema dell’ecologia domestica e quotidiana, attraverso dinamiche semplici e divertenti.

Il villaggio comprende contenuti multimediali e laboratori, fra cui uno sul corretto conferimento che permetterà di venire a conoscenza delle regole per una corretta raccolta differenziata, inserendo vari materiali all’interno del contenitore corretto, un altro che permetterà ai più piccoli di scoprire il tempo di smaltimento dei rifiuti presenti nell’ambiente associando ad ogni materiale gli anni necessari per la decomposizione naturale e il “memory” gigante per imparare a riconoscere i simboli di riciclabilità presenti sulle etichette dei prodotti che acquistiamo.

Alla fine del percorso i bambini potranno scrivere su un talloncino sagomato a forma di foglia un consiglio o un pensiero dedicato all’ambiente e all’ecologia quotidiana e domestica.

I soci Unicoop Firenze, inoltre, avranno diritto ad uno sconto di 2 € sul biglietto intero di ingresso a Lucca Comics &Games, valido solo per mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre.